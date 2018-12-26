拔管的幕後黑手是蔡英文？　李艷秋：她始終走清純路線

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮日前「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，隔日遭行政院長賴清德約見，同時請辭獲准，成為第3位因台大校長遴選案離職的教育部長。對此，資深媒體人李艷秋26日直指拔管的幕後黑手就是總統蔡英文。

李艷秋在臉書表示，時間推回四月，時任教育部長的吳茂昆從卡管變拔管，各界譁然，當時蔡英文對媒體說「尊重教育部的決定，畢竟它是一個蠻專業的決定」，完全認可教育部的作為，且定調拔管很「專業」。

▲前教育部長吳茂昆。（資料照／記者翁嫆琄攝）

李艷秋指出，五月管中閔呼籲蔡英文在520前解決台大校長遴選爭議，當時蔡英文回說「有人把台大校長的問題政治化了，我做總統絕不對這件事做判斷，否則我不就是政治介入了嗎？」

李艷秋提及，六月時據王金平揭露，由他陪同，蔡英文曾兩次與台大遴選委員會召集人陳維昭會談，雙方激辯，不歡而散；九月據媒體報導，葉俊榮陪蔡英文從中南美訪問回來後，告訴陳維昭先前的承諾因情勢有變，「需要一段時間靜觀其變」。

▲前教育部長葉俊榮請辭。（圖／記者張榮恩攝）

李艷秋表示，葉俊榮同意聘任管中閔擔任台大校長，此舉是勇敢的決定，但也讓蔡英文大動肝火，認為本案已進入訴願程序，應循法律結果再做處理，對葉俊榮的做法難以接受。

李艷秋提出六點質疑，第一，在運籌帷幄，非要鬥得台大遴選會低頭順服？第二，誰能調動司法、監察、立院、行政、民進黨合力追殺管中閔？第三，誰有權力讓教育部長前仆後繼，不完成拔管誓不甘休？

▲管中閔。（資料照／記者謝盛帆攝）

李艷秋說，第四，誰有這麼強的意志，在社會強烈批評後，仍然堅定的拔管？誰在選舉大敗之後，還念茲在茲不能放過管中閔？第五，誰堅持拔管案應該繼續卡下去，不能就這樣結束？「除了蔡英文，沒有第二人」

李艷秋認為，最讓人難以接受的是，蔡英文「始終走清純路線，裝無辜，實際上卻謊話連篇；非我族類，誅殺到底，讓人不寒而慄。」，葉俊榮同意聘任管中閔，揭露拔管過程的醜陋，暴露蔡英文在選舉大敗後，依舊高傲冷漠，完全不在意人民透過選票給的訊息。

▲李艷秋。（圖／翻攝自粉絲專頁「李艷秋的新聞夜總會」）