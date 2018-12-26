教育部態度180度大轉彎　姚立明：證明「卡管」是政治決定





▲管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮日前「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，隔日就遭行政院長賴清德約見，隨後提出請辭，被賴已「勉予同意」簽准辭呈。針對教育部如此大轉彎的決定，國會觀察基金會董事長姚立明表示，這證明「卡管」根本就是個政治決定。

姚立明24日在政論節目《新台灣加油》中表示，今天的決定，證明之前根本是政治上杯葛管，「如果是政治理由杯葛管，現在才能用政治理由聘任管，就這麼簡單！」這件事情有兩個錯誤，如果之前是法律理由，那現在就是違法；如果之前是政治理由，你現在可以用政治的手段來解決問題，「然後你就前面錯了，現在也錯了，因為這件事情不能做政治決定。這次的決定證明你兩次都在做政治決定。」

姚立明說，如果民進黨想用聘管來挽救總統候選人，認賠殺出的話，那「這個政府早就已經裝上葉克膜了，已經奄奄一息了。因為沒有原則，毫無原則可言！」這原本是個法律上的爭議，可是今天做完決定之後，所有的人都了解，「原來卡管是個政治主張，是個政治敗筆，然後現在再來一個政治敗筆，連兩個政治錯誤，你說民進黨不是奄奄一息，還有什麼可以形容？」

你還想看更多...

► 台大有校長了！ 教長葉俊榮：「勉予同意」聘任管中閔

► 政院否認放行管中閔清理戰場 葉俊榮僅簡訊通知賴清德

► 管中閔遭卡近一年 國民黨怒：沒有任何官員需要負責任嗎？

► 管中閔終於上任 馬英九：等太久了！早就該給他當了！

► 管中閔上任前夕 葉俊榮吐心聲：我做了勇敢的決定