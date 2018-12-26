中醫藥治療　可延緩慢性腎功能衰竭病患增加存活率

▲黃升騰醫師指出正確中醫的辨證治療下，中醫藥對於慢性腎功能衰竭的病患應能提供輔助性的幫忙，延長其存活率。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南醫院中醫部部長黃升騰表示慢性腎功能衰竭，是一種慢性進行性腎實質損傷，腎臟明顯萎縮，腎功能衰退，臨床以代謝產物滯留，水、電解質、酸鹼平衡失調，影響全身各系統器官，簡稱「尿毒」，從原發病起病到腎功能不全的時間可為數年到數十餘年，嚴重影響生活品質，透過中醫藥治療可延長存活率。

慢性腎功能衰竭臨床表現，主要有小便習慣的改變、容易浮腫、疲倦、口中有異味，噁心想吐、肢體痠痛，胸悶心悸。血液檢查往往尿素氮升高，血色素偏低，超音波檢查腎實質的萎縮。但是在八成的腎元細胞破壞以前，或當GFR下降到25ml/min以下，可能沒有任何明顯症狀出現或只有很少的生化值有所改變。

黃升騰醫師說治療方法包括內科療法，透析療法及腎臟移植。透析療法（血液透析／腹膜透析）和腎移植是目前末期腎衰患者最佳治療選擇，但由於這些療法價格昂貴和供腎來源有限往往並不為大部分患者所接受。多數經由內科療法控制病情，延緩其病程的進展，完全逆轉腎功能的進行是不容易的，因此，慢性腎功能衰竭的內科保守治療是重要的。西藥控制包括血管緊張素轉化抑制劑、血管緊張素II受體拮抗劑、紅血球生成激素、活性維生素D3、及適量抗生素或其他抗菌藥物減少感染的機會。因此如何延緩腎功能的持續惡化，避免進入洗腎，是現今治療控制慢性腎功能衰竭的一個重要課題。

過去以來，很多的報導認為不當的中藥如馬兜鈴酸等會引起腎毒性，因此研究中以健保資料庫分析兩組慢性腎能衰竭的病患，一組曾使用中藥治療，另一組則不使用中藥治療，兩組在年齡、性別、職業及共病上，基本上一致無統計差異，追蹤分析12年的存活率，研究發現吃中藥組的病人存活率遠高於未服中藥組的病人，且有統計學上的意義。同時在12年追蹤下發現，時間越久統計的差異越大，說明在經由中醫師辨證處方的條件下，中醫藥的治療確有延緩及改善腎功能的作用，進而延長其生存期。

黃升騰醫師說研究中也發現，多數腎功能衰竭病患使用中藥，複方多以六味地黃丸為主方，單藥使用則多以丹參、黃耆及大黃為主藥，當然臨床中醫師有個別判斷的標準及用藥的模式。從這項研究發現，相信在正確中醫的辨證治療下，中醫藥對於慢性腎功能衰竭的病患應能提供輔助性的幫忙。