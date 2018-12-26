管中閔確定出任台大校長！前教長：還能對台大那麼信任嗎？



▲前教育部長黃榮村。（圖／牽猴子提供）

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教育部長葉俊榮24日宣布「 勉予同意」管中閔就任台大校長，隔日就遭行政院長賴清德約見後提出請辭獲准，葉也在臉書以228字說明，擔下所有政治責任，也成為台大校長聘任案第3名折損的教長。前教育部長黃榮村說，台大歷史地位重要，卻在校長遴選程序上出現缺失，未能預見危機，危機處理也不像樣，質問「我們還能像以前對台大那麼信任嗎？國家社會還能那麼有信心的付以重責大任嗎？」

台大校長遴選事件已經歷3任教育部長，包括卡管的潘文忠、拔管的吳茂昆以及如今聘管上任的的葉俊榮，但民進黨黨內充滿不同聲音，有外界認為葉俊榮的請辭是「被離職」結束短暫的163天任期。前教育部長黃榮村表示，台大校長遴選案因處置不當，拖延一年陷入進退兩難。若這個難題結交給他，其所選擇的解套方式不會和葉有何不同，最多就是備文發出後提出辭呈。



▲教育部長葉俊榮聘管中閔後請辭獲准。（圖／教育部提供）

根據《自由時報》報導，黃榮村認為，台大校長案沒有最好的方案，只有困難的抉擇，不管往左往右，必定死傷一片，因此在解套上需有所覺悟。他也說，該事件核心在於台大為推動台灣學術發展，為社會正義的堡壘和培育各界領導人才的龍頭，因此沒有其他機構可取代，試問誰有權利與權力以任何理由卡死台大？

此外，黃榮村也提出質疑，歷史地位重要的台大，卻在遴選程序上有如此大的缺失，未能預見危機，危機處理也做得不像樣，「我們還能像以前對台大那麼信任嗎？國家社會還能那麼有信心的付以重責大任嗎？」。他直指此次在遴選過程中確有實質的迴避問題，但教育部依慣例仍以核定為宜，明文提醒台大自行解決這些違反情事。但是誰從外影響教育部，踏出不符慣例的第一步，形成長達一年的困境，更打擊執政黨年底選舉結果。

黃榮村指出，現在葉勇於承擔一切後果，而上面並非全然不知，也未見在宣布過程中制止，但竟引來始作俑者的切割和反擊，為了不再做沒用辯護，他看葉已拿出全國教育事務最高主管機關首長高度，把問題帶走，放心的離開。