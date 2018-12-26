韓國瑜想開放陸資買房！上半年僅36戶成交　內政部：違法使用可撤銷許可

▲高雄市長韓國瑜拋出「開放陸資買房」議題，引發熱議。圖為高雄市區景色。（資料照／記者陳韋帆攝）

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高雄市長韓國瑜近日接受媒體專訪時提到，未來將會向中央政府逐步爭取放寬陸資投資高雄、購買房地產，儘管強調會在精確了解、拿捏之後在擴大開放，仍引發網友熱烈討論。根據內政部地政司統計，自2002年開放陸資取得不動產至今，累計取得戶數約463戶，交易量最高在2017年突破百件，其中2018上半僅成交36戶，陸資購買不動產相對稀少。

韓國瑜接受《工商日報》的專訪時表示，未來將成立兩岸工作小組，強調兩岸交流著重在經濟和民生，如果未來和中央政策有所衝突，也要讓中央讓步，對於該放陸資購買高雄房地產的問題，會利用列席行政院會的管道作反應，瞭解高雄市民的多數民意，讓市民得知開放後的好處在哪，接受度越來越大後，再逐步擴大開放的步伐。

▲高雄市區景色。（資料圖／記者季相儒攝）

房市專家Sway在臉書上發文警告，就算房屋自有率八成，房價漲後有產階級開心，但萬一房價被炒上去，就算付得出房貸，也不敢生也無力養，當房價上漲後，商家店租成本也會成為天價。

內政部日前由地政司報告「訪查陸資來台取得不動產使用情形」，表示陸資來臺取得不動產採許可制，均依「大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法」作為審核及管理的依據，每人限單獨取得一戶，並不得出租或供非住宅用途。

內政部指出，已於2017年6月9日修正發布許可辦法，增訂第17條第1項規定，陸資取得不動產如經查察違法使用情形，內政部可撤銷或廢止許可，實施至今已廢止5件許可案件，將持續透過事前審核、事後追蹤等措施管制。

▼韓國瑜就職典禮時跟夫人一起登船從棧貳庫出發 。（圖／記者吳奕靖攝）

內政部地政司新聞稿全文如下：

陸資來台取得不動產 內政部：嚴謹審核、追蹤管制

內政部今(4)日下午部務會報由地政司報告「訪查陸資來台取得不動產使用情形」，部長徐國勇對此表示，我國開放陸資來臺取得不動產，是順應全球化潮流並有效運用資金及技術，以提升臺灣地區整體土地資源開發利用，並不樂見陸資來臺有炒作市場、影響社會安定或致生國安上的疑慮，內政部將持續透過事前嚴謹審核、事後追蹤管制的措施，有效落實管理陸資來臺取得不動產案件，並提醒陸資應確實依申請用途使用，切勿投機心存僥倖，以免觸法。

內政部表示，陸資來臺取得不動產採許可制，均依內政部訂定之「大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法」作為審核及管理之依據，由申請人向不動產所在地直轄市或縣（市）政府提出申請，並經內政部審查通過核發許可文件後，始得取得設定或移轉不動產物權。目前經內政部列管已完成移轉登記的案件中，自然人計有351件，法人則有17件，合計368件。

內政部進一步表示，依許可辦法規定，大陸地區人民取得之不動產所有權或地上權，限已登記並供住宅用，且每人限單獨取得一戶，並不得出租或供非住宅之用。另大陸地區法人，如為供業務人員居住之住宅、從事工商業務經營之廠房、營業處所或辦公場所及大陸地區在臺金融機構辦理授信業務需要，得申請取得、設定或移轉已登記之不動產物權。

內政部指出，為進一步強化陸資取得不動產後之管理實效，已於去(106)年6月9日修正發布許可辦法，增訂第17條第1項規定，陸資取得之不動產，如經查察有未依申請目的使用或有違反相關法令情形者，內政部可撤銷或廢止其許可，並限期於1年內移轉，逾期不移轉者，將逕為標售，期能落實陸資在臺取得不動產之有效管理。

內政部強調，將持續督導各直轄市、縣（市）政府每半年清查轄內經內政部許可取得不動產案件之登記情形及實際使用狀況。經彙整最近一次（107年上半年）實地訪查結果，其中使用情形符合使用用途者占總件數比例98.37%，有6件未符合許可使用目的，如經後續行政程序認確屬違規，均將依法廢止許可。另自去年6月9日至今，已依許可辦法廢止5件許可案件，陸資來台取得不動產應依許可辦法規定辦理，並確實依申請用途使用，切勿投機心存僥倖，以免觸法。