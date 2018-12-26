三寶尖叫踢椅背1小時！媽嗆乘客30分鐘：小孩不能控制　爸低頭吃便當

▲原PO無奈說，「我要從高雄坐到台東，也是好幾小時，超痛苦！」（圖／台鐵區間車資料照／圖中人物和新聞無關／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享坐火車遇到一家五口，3個小孩從上車就狂尖叫狂踢椅子，她請對方控制小孩的尖叫，還被媽媽嗆「小孩子不能控制」、「阿姨很會教小孩，去叫阿姨教你好不好」，後來向列車長反映也沒用。有網友直呼，爸爸是豬隊友，媽媽弄三個小孩快瘋了，他還一樣坐在那邊，「你要罵爸爸不是罵媽媽」。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，這名媽媽還從頭到尾用80分貝音量講話，跟孩子比大聲，還用大嗓門嗆她，目前已嗆15分鐘沒停過，「爸爸只會低頭吃便當，聽老婆狂嗆人。」

原PO怒斥，「妳小孩將來長大變殺人犯的話，我看妳也會說『他不是酒駕他只喝一手』、『他會開車他只是無照』、『他只是闖紅燈啊，又不是故意撞死人』…O！不會教就不要生！O的。」

▼原PO表示，3個小孩從上車就狂尖叫狂踢椅子。（圖／達志／示意圖）

有網友問「比較好奇她可以嗆妳什麼」？原PO回，「跟她孩子碎唸，『阿姨很會教小孩，去叫阿姨教你好不好，你去跟阿姨打招呼，去找阿姨，阿姨一定很厲害小孩都不會吵…』之類，而且到現在已經半小時了」、「第一次遇到連嗆半小時的」。

原PO回應網友的問題說，3個小孩中其中2個應該小學，「我要從高雄坐到台東，也是好幾小時，超痛苦」、「我也不知道自己今天怎麼那麼能忍，都一小時了還在尖叫踢椅子」。她說，耳機音樂都開很大聲還是覺得他們很吵，「手機都提醒我的音量大到可能會影響聽力了」。

有網友表示也遇過相同經驗，「之前吃飯也遇過一直尖叫的，轉頭瞪那個小朋友說『吵殺小』，那個小孩就非常安靜了，他媽媽也不敢講話」。原PO回，「我講了，媽媽回嗆我，爸爸裝沒聽到，小孩已經是屁孩。」

▼有網友說，「小孩真的是可以控制的，除非是小小嬰兒，我家兩個我眼神一掃過去，連屁都不敢放。」（圖／達志／示意圖）

原PO後來指出，已打客服電話投訴，結果列車長剛好聽到孩子吵鬧，只低頭看了孩子幾秒就走了；且這節車廂小孩滿多的還有嬰孩，其他父母都好有水準。

其他人則說，「手機是好東西，拿出來放個佩佩豬，天下太平。我是一帶一很簡單，跟小孩稍微玩一下，拿一張紙出來一起畫畫就好了；三個可能要直接播卡通，如果沒得坐，我就真的沒辦法了」、「小孩真的是可以控制的，除非是小小嬰兒，我家兩個我眼神一掃過去，連屁都不敢放」、「一打三我會忍耐一下，因為我自己也是一打三，不過要看小孩的年紀，太小真的沒辦法控制」。

也有人直言關鍵在爸爸的角色，「爸爸是豬隊友，媽媽弄三個小孩快瘋了」，爸爸還坐在那邊不來幫忙，「妳要罵爸爸不是罵媽媽」；媽媽正在高壓下，三個失控小孩，一個無作為的男人，和整車不爽她的陌生人，「媽媽都快瘋了」。