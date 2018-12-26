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士林20惡煞街頭鬥毆　持刀棍猛砸BMW車窗

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▲▼士林惡煞街頭鬥毆砸車，現場還遺留球棒木棍等證物。（圖／記者趙永博攝）

▲士林惡煞街頭鬥毆砸車，被砸車輛滿目瘡痍。（圖／記者趙永博攝）

突發中心／台北報導

聖誕節不平靜！台北市士林區承德路4段40巷巷口，25日晚間8時許傳出有多名青少年在街頭鬥毆。據目擊者表示，雙方約20人，手持刀棍在街頭大打出手，一路追打至40巷內，一輛停放路邊的BMW轎車車窗，也遭到這群青少年砸毀，最後還將棍棒等武器遺留在現場。

據了解，25日當晚8時許，打架的青少年分乘4輛轎車，停在承德路4段40巷巷口，疑似與人相約談判，過沒多久，就傳出打砸車輛的聲音，並有疑似槍響的鞭炮聲，附近民眾表示，有看到打架的青少年手持信號彈、開山刀、球棒及木棍等武器，從巷口開打，一路追打巷內刺青店，最後追到一旁民宅樓上。

除了在承德路4段上還留有被砸毀的BMW轎車，在一旁民宅的樓梯間，也留下打架的青少年遺留的木棍及球棒，轄區員警並沒有將相關證物帶回。據了解，發生鬥毆附近的刺青店，以前就開在士林夜市附近，疑似有向附近攤商收取保護費，後來為了躲避警方，才搬離原址，民眾也懷疑是否跟士林夜市收取保護費相關而引起的糾紛。

轄區員警獲報到場時，並沒有逮捕任何人，附近民眾得知後，感到不可置信。警方表示，處理員警到場時，打架的青少年早已一哄而散，僅發現一輛車窗玻璃被砸破的BMW轎車，由於事發當時沒有救護車輛到場，並不清楚被追打一方的傷士，僅表示案情尚在偵辦中，已經調閱附近的監視錄影器釐清鬥毆事件的詳細經過及原因。

▲▼士林惡煞街頭鬥毆砸車，現場還遺留球棒木棍等證物。（圖／記者趙永博攝）

▲現場還遺留球棒木棍等證物。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
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關鍵字：鬥毆,士林,BMW,刺青店,砸車,打架

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