台南市正副議長之爭　國民黨團推洪玉鳳、蔡淑惠角逐

▲國民黨台南市議會黨團推出台南市正副議長人選市議員洪玉鳳，搭配蔡淑惠角逐正副議長。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正副議長12月25日選舉即將登場，台南市議會國民黨團人選，歷經多次黨團會議終於底定，將由同為7屆的資深市議員洪玉鳳搭配議員蔡淑惠角逐正副議長，議員林燕祝禮讓退出競爭。

台南市議員洪玉鳳和蔡淑惠兩人，目前把握最後1天，極力爭取無黨聯盟議員全力支持，協商結果，黨團將在25日早上9時的甲級動員會議中討論，若與無盟策略聯盟破局，國民黨團將自行參選。

幾經波折，意見分歧的國民黨團正副議長人選24日終於出爐，國民黨團書記長盧崑福表示，在3屆市議員林燕祝謙讓下，國民黨團議長人選確定為議員洪玉鳳，副議長人選仍為議員蔡淑惠，兩人將代表國民黨團出馬角逐正副議長寶座，黨團議員將以選票全力相挺。

林燕祝表示，台南市議員洪玉鳳議員是7屆資深前輩，只有3屆資歷的她，經過協調，退出角逐，虛心學習。書記長盧崑福表示因為國民黨議員只有16席，要跟民進黨25席競爭，絕對要尋求14席無黨聯盟議員的支持，因此洪玉鳳和蔡淑惠要把握最後契機跟無盟積極協商，國民黨團12月25日早上9時仍將進行甲動，大家一起面對協商結果並討論因應之策。