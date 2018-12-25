「不要拿教育場域當戰場」　葉俊榮：我把這個十字架扛起來

<p>記者崔至雲／台北報導</p> <p>教育部長葉俊榮昨天「勉予同意」管中閔為台大校長，今（25日）天就遭行政院長賴清德約見，葉俊榮提出請辭，結束短暫的163天任期。葉俊榮下午回教育部時表示，台大校長案讓整個教育及社會像被十字架壓著一樣，思考過後「如果有人要來扛這個十字架，就我來扛吧！」希望自己可以當解決事情的那一個。</p>

▲葉俊榮提出請辭，結束短暫的163天任期。（圖／教育部提供）

葉俊榮今天下午6點多神態輕鬆的踏進教育部，他表示，7月16日就任至今，就希望檢決兩大議題，第一個就是希望108課綱能夠如期上路，經過同仁及課審委員的假日加班後，總算在11月24日讓該審的課綱都審完，「我覺得我們做到了」。

▲教育部長葉俊榮昨天「勉予同意」管中閔為台大校長。（圖／記者謝盛帆攝）

另一個希望可以解決的就是台大校長遴選案，葉俊榮表示，該案已讓前兩任部長都離開了，覺得不處理的話，教育、大學及整個社會好像都扛著一個十字架一樣，當初就想「如果有人要來扛這個十字架，就我來扛吧！」而當時也有想過，事情處理的決果不可能讓每個人都滿意，一定會有人不滿意或是憤怒，但是他下定決心，希望這一件纏住台灣的教育發展，甚至纏住很多人心的糾結要克服過去，最後終於利用自己對於行政程序上、大學自治上的了解，並把自己所有的時間、能力、智慧全部投入了，終於在昨天把這件事情處理完了。

葉俊榮指出，看到這件事讓教育部很多部長為此離開，他認為，「我雖然是當中的一個，但是我是把事情處理完的那一個，我可以選擇不處理再離開，但是我選擇勇敢承擔」，把這件事情不只處理，且用合乎法律良心的作法處理了，「我覺得我做對了」，也因為「我把這個十字架扛起來」，讓教育恢復它的功能。他也提到，最不忍看到政治發生在教育場域，「不要拿教育當戰場」，讓教育發揮它該有的量能。

教育部長葉俊榮昨日召開記者會，宣布教育部勉予同意，通過台大財金系教授管中閔擔任台大校長，經行行政院秘書長卓榮泰證實，教育部已經行文到台大，看不到有任何理由改變這個狀況。對此，台大主秘台大主任秘書李心予表示，目前一切都在進行中。

