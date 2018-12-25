葉俊榮沒回賴清德簡訊丟官　卓榮泰：應把審慎思考的結果再回報

▲葉俊榮請辭獲准。（資料照／記者趙于婷攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德25日中午約談教育部長葉俊榮，會後行政院秘書長卓榮泰召開記者會指出，葉俊榮當時自備書面辭呈，賴清德會後就簽上「勉予同意」准辭；至於為何火速讓葉俊榮走人，卓榮泰表示，關鍵是簡訊，他說葉俊榮回報給院長的過程應該可以更謹慎，簡訊很通用，但當院長說審慎思考時，「他（葉俊榮）應該要把審慎思考的結果再回報（院長），基本的要求在這裡」。

葉俊榮24日下午三點召開記者會，「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，但行政院發言人Kolas Yotaka受訪時卻透露，葉俊榮在下午1點多僅用簡訊通知院長賴清德此事，緊接著就召開記者會宣布此事，而行政院立場很簡單，公立大學校長的任命是教育部權責，行政院尊重，但因事關重大，一直是請教育部審慎思考後做出判斷，確認勉予同意管中閔上任後，政院則是請教育部陸續對外說明何以在此時做出這決定，持續對外說明；行政院長賴清德25日親上火線約見葉俊榮，質疑「何以在這個時機做這樣的決定」，並在會後准辭葉俊榮。





▲卓榮泰、Kolas Yotaka召開記者會說明葉俊榮請辭。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

卓榮泰24日在臉書上嚴詞批評葉俊榮「執意逕辦、完全棄行政倫理不顧」，更指出他已發函要求從明年開始的新政策、新措施皆要審慎評估各項因素，確認實施前尚須報院核定始得實施，質疑葉俊榮打算規避時程。

媒體追問，葉俊榮走人是否符合卓榮泰要求的追究責任？卓榮泰則解釋，他是透過臉書表達意見，基於看到外界很多對這件事情的評論，要把事實真相要做適度還原，葉俊榮已提出負起政治責任，結果也非常清楚。

究竟勉予同意管中閔聘任案是否為葉俊榮個人決定？卓榮泰強調，那是葉俊榮的權責，行政院都尊重，更表示其實教育部權責就是可以針對內容做決定，只是時機應該要告訴行政院，免得重大政策在實施時，部裡面發出去，行政院卻不了解。





媒體追問所以葉俊榮違反的行政倫理就是「時機不當」？卓榮泰則說，葉俊榮昨天回報給院長的過程應該可以更謹慎，用簡訊當然很通用，可是當院長說審慎思考時，「他（葉俊榮）應該要把審慎思考的結果再回報（院長），基本的要求在這裡」。

至於新任部長人選，卓榮泰說，待找到適當人選後公布，目前按慣例由次長暫代，但院長還沒決定是由誰暫代。