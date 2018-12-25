台大問題「待管中閔上任解答！」　校內異音增加挑戰

▲管中閔對於聘任一事不願回應。（圖／記者謝盛帆攝）

生活中心／採訪報導

教育部長葉俊榮24日「勉予同意」管中閔任台大校長，各界出現不同聲浪，管能否順利上任仍充滿許多變數。《ETtoday新聞雲》採訪到台大化學系助理教授徐丞志、台大學生會長吳奕柔，校內仍有許多問題待管校長解決，包含台大研究經費大幅縮水、留才攬才及遴選過程最具爭議的利益迴避問題。

面對全球競爭力，台大排名5年來持續退步。據英國《泰晤士高等教育》世界大學排名顯示，台灣大學2013年世界排名為第134名，到2018年退步到198名，直線下降64個名次。英國全球高等教育調查機構（QS）也指，台大2019年的世界排名為72名，面對不斷退步的困境，是管中閔上任後急需解決的。

▲徐丞志認為，經費是台大必須解決的關鍵問題。

「募款能力很重要，期待管校長帶台大走出不一樣的路！」徐丞志受訪時先是恭喜管教授。他說，台大有很多制度很僵化，無法跟國際接軌，其實台大資源沒有輸給國外一流大學，是制度把學校往後拉，希望經過「風風雨雨」的管教授能突破。

徐丞志分析，台大招聘新老師的條件差國際一大截，包含薪資與研究的資源，台大真的要邁向國際化。他認為，真的要邁向國際化，只是要看怎麼活化、善用，因為公立學校有3程經費來自教育部，這部分是被綁住的，期許管校長能解決關鍵的經費問題。

吳奕柔則說，遴選過程的疑義還沒有解決，雖然管中閔已經可以上任，但後續的正當性將有可能受到挑戰。她說，台大已經11個月沒有校長，期許管中閔校長能夠解決先前承諾的校務議題，包含台大校務基金應對高污染產業撤資、降低校內非典型僱用比例，並建立校內文資開發爭議處理機制等主張，後續也會提供完整書面給校長。

▲台大學生會長吳奕柔提出，遴選過程的疑義還沒有解決。（圖／翻攝吳奕柔臉書）