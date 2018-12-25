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「不要以教育為戰場」 　葉俊榮：我在對的時間做對的事

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▲▼教育部長葉俊榮請辭。（圖／記者張榮恩攝）

▲教育部長葉俊榮請辭獲准後接受媒體訪問。（圖／記者張榮恩攝）

生活中心／綜合報導

教育部長葉俊榮拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，引發政治風暴，他今（25日）天向行政院長賴清德請辭獲准，稍早回到教育部接受媒體訪問時強調，不要以教育為戰場，他也說「我覺得我做對，在對的時間做對的事情」。

葉俊榮指出，把所有能力、時間跟智慧全部投入處理台大校長案，這段時間與教育部同仁一起打拼，昨天把這件事情做了一個完整的處理、論述，教育部有那麼多部長為這件事情努力而最後必須離開，自己也是當中的一個，但他是把這件事處理完的那一個，自己勇敢承擔這件事。

▲▼葉俊榮承認為台大校長案請辭。（圖／翻攝葉俊榮臉書）

▲葉俊榮在臉書說明請辭原因。（圖／翻攝葉俊榮臉書）

葉俊榮昨天拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，引發政治風暴，行政院長賴清德今天約見葉俊榮後，火速批准葉俊榮的辭呈。葉俊榮稍早在臉書以228字說明，「擔起所有的政治責任。」他指出，台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害，而社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。

他強調，基於法律良知、教育本位及對大學自治與正當程序的堅持，做對的事，也是該做的事，對職位毫不戀棧，「希望我的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏，回歸教育本位，大步向前。也祈福台灣走向正向，發揮實力。」歲末年終，期待教育部能揮別2018挺管、拔管的陰霾，昂揚2019國教、高教的發展。

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關鍵字：葉俊榮,台大,卡管,管中閔,教育部

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