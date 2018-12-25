不要丟！谷關空氣瓶還能二次利用　童仲彥最環保建議「請到醫院驗尿」

▲童仲彥建議大家如何再利用谷關空氣瓶。（圖／翻攝童仲彥臉書）

政治中心／綜合報導

童仲彥卸任台北市議員後沒有閒下來，25日他在臉書發文，把台中市長盧秀燕送的就職小禮「谷關空氣」和醫院的「驗尿瓶」比對，告訴大家「吸完谷關空氣，請到醫院驗尿」。

盧秀燕在就職典禮上，發送1萬份的「谷關空氣」塑膠瓶，象徵改革台中空汙的決心，她表示，這次典禮改為戶外就是表明要全力對抗、改善空汙，要市民在戶外呼吸的到新鮮空氣，未來4年要讓市民「把口罩拿下來」。

▲台中市長盧秀燕。（圖／盧秀燕辦公室提供）

童仲彥對於盧秀燕送的谷關空氣瓶非常有興趣，他以暱稱「小燕」稱呼盧秀燕，「彥哥給小燕最環保的建議，吸完谷關空氣，請到醫院驗尿」，還放上一張空氣瓶跟驗尿瓶的對比照，樣式類似長輩圖，引來不少網友留言。

▲童仲彥建議大家如何再利用谷關空氣瓶。（圖／翻攝童仲彥臉書）

童仲彥暗酸，「好雷的聖誕禮」、「好純的一瓶有夠ㄎㄧㄤ」、「無毒的地方有陽光」，還在留言處貼出「厭世動物園」的插畫，模仿寓言故事「金斧頭銀斧頭」，致敬盧秀燕送的谷關空氣瓶。

網友留言表示，「小燕總是走在時代的尖端，想的永遠跟一般人不一樣」、「暗諷台中的空氣品質 人才無誤」、「阿童吸了金槍不倒嗎」，還有網友貼出洋芋片的餅乾，狠酸谷關空氣瓶。