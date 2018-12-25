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女醫檢師外遇「老色鬼」　與學長互傳曖昧簡訊...婆婆看到

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▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲女醫檢師外遇大20歲學長。（圖／免費圖庫pakutaso）

地方中心／台北報導

台北一名黃姓女醫檢師與大他20歲的張姓學長大搞婚外情，兩人多次在通訊軟體上傳曖昧簡訊，還以「老色鬼」、「小寶貝」相稱。某日，黃女婆婆無意間發現兩人的曖昧簡訊，便告知兒子。黃夫向張男提損害賠償訴訟索賠60萬元，但一審敗訴，他不服上訴，最後高院認定張男侵害黃夫配偶權，判賠40萬元確定。

黃姓女醫檢師外遇大她20歲的張姓學長，4年多前，婆婆無意間看到她的手機有人傳來「我很喜歡妳，很愛妳，是真的」等字句，而姦情外露，黃夫因此對張男提告。

黃女丈夫開庭時表示，自己平常不會干涉妻子的交友，大約2014年中，他父母告知他妻子的手機內有人傳來曖昧簡訊，且多次看見黃女與張男清晨共同運動。而後妻子對自己的態度大變，動不動就與他爭執，還時常提起離婚。

黃夫查看妻子手機，卻赫然發現妻子與對方不堪入目的曖昧簡訊。妻子與張男以「老色鬼」、「小寶貝」相稱，還多次傳訊息寫道「超想你的」、「滿足你欲望」、「我會快樂是因為你用心陪伴我」等語，而張男也回覆「好想跟您愛愛」、「孩子吃墮胎藥即可」、「我們愛愛用力撞擊就掉了」。

法院開庭時，張男辯稱，黃夫與黃女婚姻關係疏離，且從未照顧妻小，也鮮少支付生活費，自己因為跟黃女為同事，有諸多共同話題，也會彼此關心工作及生活，黃女多次向自己抱怨，他才在網路上開玩笑的虛構一些較為曖昧煽情的情節，希望讓黃女想像被關心、照顧的感覺，以發洩遇悶情緒。

針對張男的指控，黃夫表示自己除了給妻子1、200萬元買房子外，還將印章與薪資帳戶存摺都交給妻子，自己每月僅留下3000元花用。自從張男介入後，夫妻倆的關係才開始疏離，況且他與妻子的婚姻生活如何，張男也無置喙餘地。

高院傳黃女婆婆作證，婆婆指稱，當她發現媳婦的曖昧簡訊時，曾告訴她別破壞別人家庭，卻遭到媳婦怒嗆：「這個家我早就不要了」，自己也曾經多次撞見媳婦與張男在清晨共同運動，不過沒有看到兩人有什麼親密動作。

高院審理後，認為黃女與張男的往來已逾越成年男女間正常分際，雖然黃女夫妻婚姻早有不睦，但仍是夫妻，黃女與張男的舉動，嚴重破壞黃夫的婚姻，最後認定張男侵害黃夫配偶權，判賠40萬元確定。

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關鍵字：醫檢師,外遇,判賠

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