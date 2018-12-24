17 Media齊聚300位直播主過聖誕　陳沂開播竟送金正恩寫真集

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亞洲即時互動媒體龍頭17 Media在昨日(12/23)舉辦《聖誕交響詩篇-17白雪樂章》聖誕活動，晚間於信義區華南金控廣場及國際會議廳熱鬧登場，今年聖誕晚宴大規模號召台、香港、新加坡及馬來西亞近300位直播主齊聚現場，17 Media將現場打造成北歐童話造景，巨型雪山林立、北極雪景體驗、小橋流水等夢幻場景，吸引現場民眾湧入拍照打卡，成了網紅打卡新熱點，民眾興奮：「很療癒，造景太逼真了。」

充滿歡樂的聖誕佳節即將到來，17 Media特地邀請網紅陳沂前來開播，和粉絲們暢聊「大家抽過最爛的禮物」，直播間瞬間湧入大量的觀眾，Call in時段中，最大的驚喜竟是兒童節目主持人西瓜哥哥Call in進現場，觀眾起哄，想看西瓜哥哥直播跳兒歌捏泥巴，他笑說：「捏泥巴的舞步扭要扭很大力，才會很可愛，可是我真的扭太大力，所以腰跟腎都在痛。」讓觀眾和陳沂笑翻直播間。

陳沂說：「期待 17 Ｍedia邀約西瓜哥哥同框直播。」直播中，陳沂親自準備三份地表最逗的聖誕禮物送給有緣的觀眾，最大禮之一是<北韓領導人金正恩寫真集>，陳沂強力推薦：「這份大禮是冒著生命危險從北韓偷渡出來的， 這比帶中國香腸進來更難能可貴。」讓線上粉絲哭笑不得。

其中，陳沂也送出苦找許久的珍藏品，也就是L.A. Boyz的寫真集，也讓當年洛城三兄弟的青春年華再現螢光幕。許多觀眾反應來不及全程參與陳沂首次在17 Media的直播現場，預計在12月28日及1月4日(五)晚間21:00，陳沂將在17 直播 APP和粉絲暢聊新鮮事。

17 Media 全球直播主人數3年內成長近20倍，17 Media 透過各種直播主培訓與互動技巧，創造出更多精彩專業的原生內容（Professional Generated Content），以多元內容吸引使用者於平台上同步追蹤多位直播主，進一步深化平台黏著度。此外，17 Media 也不斷開發新的經營模式，包括與專業團隊合作各式優質節目與活動，如17趣郊遊、17耍星機等，持續以高度「創意」與「互動」，打造無可取代的市場區隔性。