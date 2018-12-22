慧眼看天下／哈佛「中國通」解析美中台情勢　黃寶慧獨家專訪

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美國總統川普與大陸主席習近平在G20會談後，達成貿易戰「90天休戰期」共識，兩大經濟體正在重塑世界經濟新秩序，而夾在中美之間的台灣又將會受到什麼影響? 慧眼看天下第35集，獨家邀請到哈佛漢學專家柯偉林，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。





▲ 黃寶慧獨家專訪哈佛漢學專家柯偉林（William Kirby）。（圖／ETtoday）



川普宣布擊敗敘利亞境內IS 美軍將撤離

美國總統川普無預警透過推特宣布，由於恐怖組織ISIS在敘利亞的勢力已遭擊潰，為了「反恐」而深入敘利亞戰區的數千名美國大兵，也將在他的命令下「即刻準備返鄉撤退」。消息傳出後，美國國防部、國務院、甚至是國會共和黨黨團都顯得有些措手不及。

▼美媒引述消息來源報導，白宮有意自敘利亞撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

埃及4400年前古墓出土 雕像畫作保存完好

埃及考古又有歷史性的新發現，考古學家在開羅以西的薩卡拉發現一座4400年前的私人古墓，裡頭埋葬的是第五王朝的王室祭司。古墓內部不僅保存完好，還有各種精緻的人像雕刻、壁畫及象形文字等等，堪稱是數十年來絕無僅有的發現。

▼埃及薩卡拉新發現4400年前祭司古墓。（圖／路透社）

大陸爆出黑心商品 同仁堂緊急回收蜂蜜

大陸百年老字號中藥同仁堂，驚爆黑心商品事件，涉嫌回收過期的蜂蜜，拿來重新製成新品賣給消費者，黑心事件遭踢爆後，同仁堂也緊急發表聲明，坦言是子公司監管不力，相關產品全都封存，並未流入市場。

▼北京同仁堂爆發食安，回收過期蜂蜜當原料使用。（圖／翻攝自觀察者網）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。