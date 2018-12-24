▲ 慶韓國瑜就職！高雄福容烘「高、韓」桂圓麵包。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者郭世賢／高雄報導

高雄市準市長韓國瑜的就職典禮預計在愛河舉辦，在河對岸距離僅數百公尺的高雄福容飯店，也端出大禮來慶祝市長就職，趁勢推出「韓」字樣、直徑20公分的桂圓麵包同慶，更推出「高雄發大財住房專案」，雙人入住3599元起，還加碼贈送1000元餐飲現金券，搭配觀光局暖冬補助加碼延長一個月，也就是說，雙人入住扣掉補助最高1500元，只需1099元。

為了慶祝準高雄市長韓國瑜就任，高雄福容還特別製作了有高雄市政府「高」、「韓」字樣的桂圓麵包，於一樓田園咖啡廳販售，直徑20公分的祝賀麵包，要價299元。

高雄福容表示，受到韓流效應加上暖冬補助帶來挹注，交通部觀光局推出的宜花東高屏暖冬效應發燒，2019年1月份延長適用，並將範圍擴大到全台灣各縣市均可申請，為了延續熱潮。

更推出「高雄發大財住房專案」，2019年1月1日至3月31日這三個月內（農曆年期間不適用），雙人入住高雄福容3599元起，入住即贈送1000元餐飲現金券，入住可享觀光局補助最高1500元，高雄福容再送您1000元加菜金，雙人只需1099。

搶搭韓流熱潮！高雄福容端大禮，再搭配福容連鎖第一波推出的「消費滿額即抽HYUNDAI ELANTRA現代汽車」，從2018月12月29日至2019年3月3日，入住全連鎖福容大飯店1間（乙晚），即可獲抽獎券乙張，餐飲消費滿5000元，也可獲抽獎券乙張，頭獎是價值65.9萬的現代汽車，入住享超值優惠房價，還有機會把新車開回家。

▲ 全台最美飯店之一福容大飯店淡水漁人碼頭店。

▲ 高雄福容還特別製作了有高雄市政府「高」字樣的桂圓麵包。

▲ 高雄福容還特別製作了有「韓」字樣的桂圓麵包。