假訊息快打小組清理網路言論？政院否認：僅是政策回應快速影音化

▲行政院發言人Kolas Yotoka。（資料照／記者張一中攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德日前在行政院會裁示各部會調整發言、新聞發布系統組織，期能成立由專人專責專職之小組，被媒體報導指稱是要成立「假訊息快打小組」，發言人Kolas Yotaka 24日受訪時否認此事，她強調，院長裁示是希望政策回應快速影音化，不要只靠一張新聞稿，得擺脫20世紀與民眾溝通的方式，拋棄舊思維跟人民溝通，「跟打假新聞無關」。

賴清德13日在院會中針對「防制假訊息危害專案」報告提及，隨著科技發展，新媒體及自媒體日益盛行，訊息傳播速度也更甚以往。政府與社會大眾之溝通及交流，已無法被動仰賴過去傳統新聞媒體所要求之平衡報導，而應以更積極之態度，主動與媒體及平台業者建立夥伴關係，才能正確傳達資訊，對於社會所提之不同意見，也應加強溝通協調說明清楚，避免爭議及誤解持續擴大。

《聯合報》24日報導則指出，賴清德此裁示，就是要請各部會推動組成「專人專職」的假消息快打小組，以因應網路假消息；Kolas受訪時則否認此事，她強調，院長裁示是希望政策回應快速影音化，不要只靠一張新聞稿，得擺脫20世紀與民眾溝通的方式，拋棄舊思維跟人民溝通，「跟打假新聞無關」。

「跟打假新聞無關」，Kolas說上回院會討論到歐盟民調媒體信賴度，就是因應此事的配套之一，希望能用民眾常用的通路去溝通，重點是要擺脫20世紀跟民眾溝通的方式，別只在用一張新聞稿溝通，整個新聞聯繫系統要升格並且與時俱進數位化，像是未來新聞聯繫系統要有網路、影像、懶人包或是社群力。

Kolas強調，現在政府的反應都太慢了，因此各部會在盤點人力，包括能做網路、影音，與經營社群的小編，希望能讓政策說明快速影音化，與此同時也有可能降低錯假新聞的發生。