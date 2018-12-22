錢可能拿不回來還倒貼！他轟暖冬遊補助「讓業者當國庫」

▲花蓮旅遊示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

生活中心／綜合報導

交通部觀光局推出暖冬遊補助，掀起一波國旅熱。不過，網路政治評論員林冠任質疑，政府叫民宿當公務員直接審核、直接發錢給客人，之後民宿再送資料去觀光局請款，萬一到時候說這個不可以那個不可以，民宿不只錢拿不回，甚至倒貼，「不知道哪個天才想出這種方案，讓業者來當你的國庫先出錢！」

觀光局11月推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，鼓勵國人出遊並補助住宿費及交通費，期限到今年底，補助由業者先代墊，等政府核銷完後會再給業者。由於民眾反應熱烈，觀光局日前再宣布第二波住宿補助，時間為明年1月1日到31日，適用縣市也擴及全台。

▲觀光局長周永暉說明暖冬遊擴大區域。（圖／記者曹悅華攝）

不過，在台東經營民宿的林冠任20日在臉書指出，這個月已經付出去快兩萬的交通補助給客人，暖冬補助叫第一線的民宿來當公務員直接審核、直接發錢給客人，再讓業者彙整資料送去觀光局請款，「現在第一波的款項都還沒消沒息的，雖然金額不大，但我在想，等到時候觀光局給你審核資料的時候又機機歪歪的說這個不可以那個不可以。到時候現金付出去兩萬，拿回來可能一萬多，還要倒貼，真的不知道是哪個天才想出這種補助申請方案，讓業者來當你的國庫先出錢。」

林冠任說，總感覺到了12月底結束的時候一定會有很多業者直接開幹中央，一定會有不那麼精明與熟悉的老闆理解錯誤而付款錯誤。「明明是補助，不過也卻因為補助，台東很多民宿因為飯店吸走客戶而生意蕭條、門可羅雀，但也有很多民宿是擺明了不願意參加補助，寧可不賺不願被騙更幹..」

※本文經林冠任授權引用（原文如下）

事實上，花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，民宿業者代墊的20、30萬，甚至飯店代墊的300、400萬到現在都還沒拿到，「為了暖冬都要去貸款」，看似美好的政策業者其實苦哈哈。

另外，在新的補助方案公布後，觀光局旅宿組緊急說明表示業者可在21日起上網登記，但當天卻傳出登錄網站疑似由於尚未建置完成，一度出現網站空白狀況，讓業者手足無措。有業者更抱怨，觀光局在補助說明中要求業者盡量不要再打電話詢問，認為觀光局是把問題丟給業者。



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