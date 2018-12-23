影／跳進西門町、金門！全台200生10分鐘快閃散播快樂放下手機

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今（23日）下午2點，民眾要是路過西門町、經過新北耶誕城或是花蓮火車站，會看到各有學生在街頭跳舞，全台超過200位學生約好同一時間快閃跳舞，吸引不少民眾圍觀。

▲中原大學生在西門町快閃。（圖／教育部提供）

教育部為了鼓勵學生走出戶外、放下手機，從10月開始，和全台北中南中和金門的9所學校合作，號召超過200位學生，一起來參與「放下手機，舞動青春」活動，並在23日下午2點同時在全台9個據點快閃，參與的學校包括了中原大學、宏國德霖科技大學、輔仁大學、東海大學、逢甲大學、南臺科技大學、東方設計大學、大漢技術學院及金門高中等9所。

▲不少民眾駐足圍觀。（圖／教育部提供）

金門高中熱舞社 KMSH Knights

學生們可以自己挑選符合學校或是在地特色的據點快閃，以中原大學來看，就選在北捷西門站6號出口廣場、宏國德霖科大在新北耶誕城旁、輔仁大學選在校內廣場、東海大學到高鐵烏日站4號出口、逢甲大學選在忠勤樓1樓川堂、其他像是高鐵台南站、左營站3號出口、台鐵花蓮站前廣場跟金門尚義機場大廳，都能看到這些學生表演。

教育部表示，這次參與活動的學生，不一定是學校熱舞社的，也有的找僑生一起參與，主要的活動意義是希望學生能放下手機，抬起頭來看看身邊的風景，享受瞬間的點滴，不要讓每天的活動只侷限在手機的世界裡。