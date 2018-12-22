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206家企業每月補助學生6千　教部「展翅計畫」鼓勵畢業即就業

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▲教育部五專展翅計畫。（圖／教育部提供）

▲展翅同學與司長及次長合照。（圖／教育部提供）

生活中心／綜合報導

為扶助弱勢專科學生及提升專科畢業生投入就業職場，教育部自106學年度以13所專科學校小規模試辦五專展翅計畫，107學年度擴大至附設五專的科技大學，補助27校882名學生，贊助企業計206家，提供生活獎學金及正式職缺。21日舉辦記者會邀請參加計畫的學生與贊助企業分享參與感言。

▲教育部五專展翅計畫。（圖／教育部提供）

▲耕莘專校張芷苓同學參與五專展翅計畫。（圖／教育部提供）

教育部為使五專生安心學習，鼓勵學校透過產學合作，共同培養企業所需人才；企業提供學生在校期間（例如專四）每月至少6千元之生活獎學金助（護理科學生如獲得醫院機構認養，每月至少1萬元）。此外，如學校課程有安排校外實習，則於實習期間（例如專五）給予基本工資以上之實習津貼，教育部另外補助參與本計畫之專四、專五學生就業獎學金（學雜費補助），畢業後直接到實習的企業就業。

▲教育部五專展翅計畫。（圖／教育部提供）

▲績優學校與企業頒獎。（圖／教育部提供）

教育部指出，由於技專校院經濟弱勢學生占多數，故鼓勵五專生畢業即刻就業，由學校引進企業資源，贊助學生生活所需生活費。五專展翅計畫，不僅減輕學生就學負擔，使弱勢學生有機會翻轉未來，進而促進社會流動，而學校建立完善就業輔導與媒合機制，與企業共同培養產業需求人才，也縮短了學用落差。

教育部表示，配合12年國教免學費，參加本計畫，可讓五專前3年免學費、後2年每月有企業贊助的生活獎學金或實習津貼，就讀五專的學生在學期間學費全免，畢業後即有正式職缺就業，學生能安心就學，企業有中級技術人力投入職場，創造雙贏。

 

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關鍵字：教育部,五專,五專展翅計畫,獎學金,實習,產學合作

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