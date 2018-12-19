跨出臺灣！體驗世界108年度國際體驗學習計畫

圖、文／教育部提供

為增進我國青年國際視野及加強全球移動力，教育部青年發展署自103年起開始辦理「大專校院學生國際體驗學習計畫」，推動大專校院於課程、學程、講座或其他多元活動（以下稱專案）中融入Gap Year概念，由教師設計明確學習主題，讓學生有完整且制度化的學習，並引導學生依專案主題、所學專業，迄今已鼓勵超過2000名青年學子赴國外進行體驗學習。

致理科技大學學生團隊參與106學年度國際體驗學習計畫，並獲得成果競賽優勝獎。學生自主規劃遠赴澳洲，以租車自駕海岸線、鄉村山路，開遍墨爾本及雪梨兩地，並以踏訪澳洲健身產業為計畫主軸，藉由縱向從競技、休閒到娛樂，橫向從運動現場、運動周邊到運動生活，網狀式的設計深入了解產業，記錄訪查結果並與臺灣目前健身產業狀況比較，尋找適合在臺灣發展的案例，或是否有些優秀的證照系統，使臺灣的健身產業升級進步。教育部青年發展署為鼓勵更多大專校院申請提案並了解本計畫的內涵及執行方式，接下來將辦理三場次說明會將陸續辦理。

教育部青年發展署為鼓勵更多大專校院申請提案並了解本計畫的內涵及執行方式，接下來將辦理三場次說明會將陸續辦理，歡迎有興趣提案的大專校院教學及行政人員來說明會現場，更多訊息請參考教育部青年發展署官網（https://www.yda.gov.tw/）及壯遊體驗學習網（https://youthtravel.tw/）。

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