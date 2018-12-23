兒交換禮物送布偶…家長飆罵「爛東西」！媽怒曝對方禮物：你的多好？

▲孩子參加交換禮物送出貓咪布偶，不料卻被同學家長嫌棄「送這什麼爛東西？」（圖／翻攝爆料公社粉絲團）

網搜小組／綜合報導

「你送的是又有多好？你X啦！」一名媽媽在臉書爆怨公社心疼爆氣，表示兒子參加美語班的交換禮物活動，精心挑選了一個可愛的貓咪布偶，沒想到收到禮物的同學家長卻面露嫌惡，還劈頭痛罵「送這什麼爛東西？」兒子聞言後相當難過，一度躲在樓梯口大哭；原PO接到兒子的電話後也只能溫言安慰，「是對方不懂事，我們不要跟他計較！」

原PO表示，兒子日前參加了美語班舉辦、預算200元以下的交換禮物活動，還悉心挑選了一隻可愛的貓咪布偶，「他一直很喜歡（布偶），覺得很可愛，同學一定也會喜歡，一直期待星期五、交換禮物的這天到來……。」

沒想到在交換禮物結束後，兒子卻語帶哽咽地打電話給媽媽，難過地表示「我們今天交換禮物了，但我卻被同學的家長罵！」兒子說，同學抽到貓咪布偶後，他很開心地上前向對方的家長介紹，這隻貓咪的材質很好，而且觸感非常柔軟，不料對方卻一臉嫌惡，還痛罵「送這什麼爛東西啊？這麼爛的東西也敢拿出來送？」

「孩子他真的很受傷，躲在樓梯口大哭，我聽了心都碎了！」原PO心疼地說，孩子當下被罵後，本來還想懂事地告訴對方家長，「如果您不喜歡，可以還給我，我跟你再交換」，但最後真的是太受傷，這句話還是沒能說出口；原PO也只能溫言安撫電話那頭的兒子，告訴他「你很棒，沒關係，交換禮物不是一定能抽到自己心理所喜歡的禮物，不管喜不喜歡，都要跟對方說聲謝謝，是對方家長不懂事，我們不要跟他計較，今天你的態度、氣度都是對的，媽咪很高興，你這樣做很好，你長大了！」

雖然安慰孩子的時候語氣溫和，但原PO掛斷電話後氣到快發瘋，理智瞬間斷線，在臉書上怒轟「這什麼家長啊？對小孩子講這種話，我超生氣的！我問兒子他抽到什麼禮物，結果兒子抽到一盒小熊餅乾；那個罵人的家長送的是一本筆記本+筆+橡皮擦，這樣是有多好啦！你媽啦！」

對此，網友也痛批「200元是以為有多多？筆記本+筆+橡皮擦根本還不到200吧，騙我沒逛過書局？」、「一個花200塊，想抽200萬的心態」、「200元怎麼不是抽到轎車或是來回機票呢？真是爛的禮物！那位家長大概是這麼想的吧」、「交換禮物本來就是個心意跟樂趣而已，想要什麼不會自己買嗎」、「貓咪布偶很可愛耶，我還滿想要的……！」