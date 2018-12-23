照教學煮湯圓卻破慘！原來「大魔王」是它　老手曝4關鍵...網狂筆記

▲明明就按照步驟來還是失敗了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

冬至與家人或朋友相聚，吃上一碗熱騰騰湯圓，是再幸福不過的事了，許多人也喜歡自己在家煮，一名網友前天按照教學，想煮花生湯圓吃，沒想到卻因「一個動作」失敗收場。po文釣出不少老手傳授幾個撇步，同時提醒她，「不要蓋鍋蓋！」

女網友在爆怨公社提到，這回是第一次煮湯圓，所以戰戰兢兢地按照教學步驟進行，她等水滾後先是放入湯圓，接著轉小火並蓋上鍋蓋，再給它煮個5到8分鐘，沒想到悲劇發生了，整鍋花生湯圓全部爆掉；唯一慶幸的是，包裝內還剩4顆沒煮。

▲原來是「鍋蓋」害的。（圖／翻攝自爆怨公社）

有經驗人看到慘狀，直指兇手正是「鍋蓋」，紛紛表示「切記！千萬不能用鍋蓋，容易熟沒錯，但是湯圓會膨脹，裡面包料一定破」、「我團購湯圓，主揪都要我們不要蓋鍋蓋，不然會破掉整鍋糊糊的」，當然若非要蓋上鍋蓋煮也是可以的，不過時間一定得縮短。

不少朋友也好奇，煮出好吃湯圓的秘訣，綜合老手們經驗，建議鍋內的水要放多一點，然後耐心等到水滾再放入湯圓，過程中要適時以畫圓方式攪拌，才不會黏鍋底，同時也避免直接碰觸湯圓；值得一提的是，湯圓不需要經過退冰的動作，直接冰冰硬硬的丟下去即可。

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