冬至拜拜！媽準備「超應景供品」擺桌　網推夠潮...腦中浮現「金勾杯」

▲ 冬至拜拜，媽擺「這個」當供品 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

前幾天剛過冬至，不少人家裡都會煮湯圓，也有人會祭拜神明祖先；不過這位媽媽祭拜用的供品實在太特別，讓女兒超傻眼，忍不住po網分享。吸睛照片也引來1萬個按讚數，網友看到後紛紛大推「很潮」、「腦中聽到背景音樂了」。

一位王姓女網友22日在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，圖片乍看之下就是一般的供桌，但是仔細一看右方卻有個「超潮亮點」，讓原po不禁傻眼表示，「今天是冬至拜拜，但是我媽的供品是...薑餅屋？！」

▲不少網友腦中立刻浮現「金勾杯」旋律。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖中可見，插了香的供桌上除了擺了餅乾飲料、水梨和火龍果等水果，竟然還出現了綁著蝴蝶結的薑餅屋！屋頂上滿滿的白色糖霜和聖誕裝飾，跟傳統貢品放在一起超違和，不過網友也大讚媽媽很有創意。

這則po文吸引了1萬名網友按讚表示，「中西交流」、「媽媽真時尚」、「妳們家的神明是...聖誕老公公？」、「神明也是要過聖誕節的」、「真應景，冬至聖誕一起過」、「某次清明節看到其他供桌出現大麥克、麥香魚、豬排堡、玉米濃湯跟蘋果派，我的os是…到底這家人到底有多愛麥當當?」、「充份展現了文化交流的大智大慧」。

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