影／PK獨眼怪！鵝子愛上刷牙APP　爸暈了「一刷就是20min」：484該阻止他…

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

現在有許多遊戲APP，讓小朋友可以從玩樂中學習，像是學單字、算數學等等。一位爸爸在平板的APP商店裡，發現一個「可以讓孩子愛上刷牙」的遊戲，玩法就是對著鏡頭刷牙，就能擔任「刷刷英雄」擊敗敵人。沒想到原PO兒子這一刷就是20分鐘，影片讓網友笑噴「牙刷都刷到開花了吧」、「牙齒都快刷掉了」。

▲原PO兒子超專心「打怪」。（圖／Chin Hao Liu授權使用）

Chin Hao Liu在臉書《爆廢公社》貼出一段影片，文中笑說「這遊戲不錯呢！可以讓孩子愛上刷牙」，並透露遊戲名稱是Brushing Hero。仔細看看畫面，平板分為上下兩個視窗，上方是遊戲影像，螢幕上會出現各種敵人、怪物；下方視窗則是內鏡頭顯影，使用者只要做出刷牙的動作，就能集火力攻擊妖怪。

只見弟弟一臉認真地看著鏡頭，手上拿著青綠色牙刷，在遊戲中化身帶頭盔的英雄「打擊犯罪」，最後在過關時，小男孩還用萌萌奶音樂喊「過關了」。雖然兒子認真刷牙了，但原PO卻冒出另一個煩惱，「他已經刷了20幾分鐘，我是不是該阻止他了」。

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▲愛上刷牙的原PO兒子「一刷不可收拾」。（圖／Chin Hao Liu授權使用）

Chin Hao Liu告訴《ETtoday新聞雲》記者，兒子今年是3歲半，平常不會不喜歡刷牙，只是都不認真刷，「都要他自己刷過後，再幫他刷一下」；遊戲則是22號晚上下載的，不過遊戲玩歸玩 還是一樣不認真刷牙。

看到影片後，其他人都紛紛笑噴留言，「好了好了，再刷下去要噴血了」、「刷到天荒地老，刷到牙齒掉」、「會不會一轉頭滿口血，嚇屎」、「打完魔王整排牙齒掉光GG」、「已經把一年份牙齦刷開了」。不過也有網友提醒，「要教小朋友，刷牙不是用力刷，是輕輕的由上往下一顆一顆的刷」、「琺瑯質會受損啊」、「先教他正確刷牙再玩遊戲，不然都枉然在那打怪練功了」。

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