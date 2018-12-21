影／警槍險遭奪畫面曝！通緝犯「反銬」進北檢　一個MOVE瞬間拔槍

記者陳豐德、楊珮琪／雙北報導

新北市新店分局安和派出所員警20日下午5時許解送一名毒品通緝犯到台北地檢署時，全程以手銬將犯嫌反銬於背後，不料到達大門口後，嫌犯起先拒絕下車，後來又扭動身體瞬間拔出員警配戴的手槍，所幸一旁法警及時支援扣住手指，避免通緝犯上膛擊發，檢察官晚間複訊後，依搶奪罪將通緝犯聲押。

▲新店員警押解犯人至北檢配槍險遭奪走。（圖／記者陳豐德翻攝）



新店分局調查，男警楊鈞文駕駛警用巡邏車編號574車移送陸姓毒品通緝犯（24歲），而女警高詩穎於後座戒護，全程依「解送人犯辦法」，皆有上手銬並以後銬方式以防人犯加害或脫逃，另依該辦法「解送人犯在2名以下者，派解送員警2人」，全程依照規定押解犯嫌。

根據最新曝光的密錄器畫面，到達台北地檢署大門口時，陸嫌起初拒絕下車，員警告戒「進去就解銬了，你到底要幹嘛你講啊？」陸嫌才配合自行下車，過程中員警也耐心安撫情緒，走到北檢大門口時，陸嫌突施力抗拒，扭動身軀瞬間拔出男警的PPQ M2手槍，男警瞬間反應將他壓制貼緊地檢署大門，女警則控制陸嫌右手，抓住其手上之配槍，並勸誡「放手！你在幹嘛，不要鬧了已經到這裡了，你想多加一條蹲久一點對不對？」

▼通緝犯在台北地檢署大門時反抗，瘋狂扭動後拔出警槍。（圖／記者楊珮琪攝）



似乎自知難逃法網，陸嫌想到有可能因此增添刑責，便放手交還警槍，還反嗆員警：「你們為什麼要對我兇？」男警楊鈞文當面訓斥：「你一直都不配合欸，警槍這樣給你奪的喔？」陸嫌這才乖乖閉嘴，配合走進地檢署中開庭，檢察官後來依照搶奪罪嫌聲押。

法警曾祥任當時協助壓制嫌犯，他表示當時聽到有喝斥聲，他立即呼叫其他法警來幫忙，一出去就看到通緝犯試圖搶奪員警的配槍，槍枝瞬間離開槍套，但他立即上前扣住嫌犯的手，並扳開嫌犯手指一同將其壓制。

新店分局督察組長簡忠煒表示，楊員發現陸嫌碰觸警槍時即將陸嫌壓制貼緊地檢署大門，高員則控制陸嫌右手，抓住其手上之配槍，避免陸嫌擊發並迅速制伏嫌犯，奪回警槍，初步調查員警尚無疏失，本案將列為案例教育加強訓練所屬，避免類此案件發生。

▼當時員警押解通緝犯到北檢所乘坐的警車。（圖／記者楊珮琪攝）

