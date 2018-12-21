反銬還能奪警槍　通緝犯北檢大門外撒野！收押GG了

▲陸姓毒品通緝犯被雙手反銬還能奪警槍，法官考量恐有逃亡之虞，將他收押。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者楊佩琪、陳豐德／台北報導

一陸姓毒品通緝犯被新北市新店，安和派出所員警押解至台北地檢署時，竟大膽奪警槍，幸好法警及時支援，扣住陸男的手指，讓警槍未被擊發。其實當下陸男被反銬，卻還能扭動身體奪槍，凶狠行徑被檢察官聲請羈押，21日凌晨，台北地方法院裁定收押。

法官認為，陸姓男子否認犯行，但有監視錄影畫面及證人說詞，足堪證明其涉犯《刑法》妨害公務、脫逃未遂及奪槍未遂等罪，犯罪嫌疑重大。且陸男原就因毒品案遭通緝，庭訊時又無法交代實際住所，押解至地檢署途中，竟又企圖奪取警用配槍，足認有逃亡之虞，因此裁定羈押。

▲陸男一開始還不願下警車，當時情緒似乎不穩定。（圖／記者楊佩琪攝）

根據警方公布的畫面，陸男在2名派出所員警押解下，坐車抵達北檢時，一度拒絕下車，員警不斷安撫情緒，陸男才配合，不過當走到大門前，雙手被反銬的陸男突然劇烈扭動身體，並拔出男警的PPQ M2手槍，幸好男警瞬間反應將陸男壓貼在玻璃門上，一旁女警抓住陸男的右手及警槍。

此時，北檢內的法警曾祥任立即呼叫其他法警幫忙，自己則衝出門外，立刻扣住陸男的手、扳開其手指，避免陸男擊發警槍，陸男才乖乖不再反抗。

警方表示，初步調查，員警即時將陸男壓制，並控制、奪回警槍，尚無疏失，但會將本案列入教育加強員警訓練，避免類似情況再度發生。