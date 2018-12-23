日「出雲級」將航母化　外媒憂：拿救災護衛艦去換值得？

▲日本計劃將出雲級直升機護衛艦「航母化」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本最近提出反潛直升機護衛艦「航母化」計劃，打算在2020年將2艘出雲級直升機護衛艦（DDH-183）改造成能夠搭載F-35B的攻擊型航母。不過，《國家利益》（The National Interest）網站卻質疑，這項決定到底是意味著日本獲得一艘有用的航母，還是失去了一艘強大的護衛艦。

亞洲安全學者華勒斯（Corey Wallace）表示，「目前的問題在於，日本是否真的需要這樣的戰力？有鑑於日本偏遠島嶼的機場較小，的確是有用上F-35B的道理，但其中的風險在於，要因此將原本具備強大災害救援能力的『反潛與兩棲平台』變成一個訓練用的載體，是否真的值得。」

文章中提到，問題的核心在於，這2艘日本海上自衛隊的直升機護衛艦，實際上就已經類似於輕型航母。它之所以不被稱作航母，是因為日本在第二次世界大戰中屬於戰敗國，戰後法律禁止擁有攻擊武器，傳統的美式航母就屬於具有攻擊性的武器。

然而，日本似乎正一步步越過這條界線。當局日前已經宣佈，將要購買42架美國F-35B隱形戰鬥機，這款戰鬥機最大的特色在於它能夠在傾斜的飛行甲板上短距離起飛與垂直起降。正是因為缺乏F-35B隱形戰鬥機起降所需的平台，才會提出將兩艘「出雲級直升機護衛艦」改裝成航母的計劃。

▲ 日方宣布採購42架F-35B。（圖／路透社）

亞洲安全專家林姆蘭（Ben Rimland）指出，日本改裝航母，也同時反映出對於其對於釣魚台的政策有所變化。東京選擇採購F-35B戰機，準備讓它們登上改裝成航母的出雲級護衛艦，也就代表日方正努力在琉球島鏈上落實 「基地擴散政策」。他推測，除了新的航母之外，日方也很可能在較小型的島嶼上設置臨時機場，以方便用來製造多個攻擊的載體，這當然也會讓中方的任務複雜化。

林姆蘭補充，目前還不清楚F-35B最後會由日本海上自衛隊營運，還是航空自衛隊負責。如果是航空自衛隊，就會再次證明，防衛省真的在推動「跨軍種協同作戰」。

除此之外，出雲級護衛艦即使經過改裝，仍然不是100%真正的航母，林姆蘭推測，它們恐怕會像解放軍的第一艘航母「遼寧艦」一樣，專門用來訓練船艦，也讓部隊更加熟悉航母的作業方式。

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