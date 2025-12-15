　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

▲▼美國國防科技新創公司Shield AI推出新一代自主無人機「X-BAT」。（圖／翻攝自hield AI官網）

▲美國國防科技新創公司Shield AI推出新一代自主無人機「X-BAT」。（圖／翻攝自hield AI官網）

軍武中心／綜合報導

美國國防科技新創公司Shield AI於今年10月底推出新一代自主無人機「X-BAT」，強調為全球首款以人工智慧（AI）自主運作、具備垂直起降（VTOL）能力的無人戰鬥機，擁有高度應用彈性與多用途效能。據了解，因其垂直起降的特點，正適合我國空軍發展不對稱作戰的重要選項，Shield AI在獲得美國政府同意後於本週來台，拜會我政府相關高層，並規劃前往空軍司令部進行專案簡報。

據《上報》報導， 當Shield AI公司公開全新開發的具AI自主運作與垂直起降X-BAT無人戰鬥機概念後，我國空軍就已第一時間透過美國空軍詢間相關資料。由於X-BAT在動力系統規劃上，已與GE公司簽署合作備忘錄（MOU），未來將採用與我國空軍F-16V BLK70戰機同等級的F110-GE-129發動機，此一配置被視為可與現役戰機後勤補給與維修體系形成高度共通性，有助於降低後勤整合與維保負擔，成為國防部評估該型無人戰鬥機的重要考量因素之一。

美政府經過內部評估，X-BAT無人戰鬥機原型機還在研製中，預計2026年進行首飛，考慮垂直起降無人機為台灣不對稱作戰的一環，因此同意Shield AI 公司於本週來台拜會我政府相關高層。據了解，Shield AI也將規劃前往空軍司令部進行專案簡報，說明 X-BAT 無人戰鬥機的設計理念與現階段的研製進度。

▲▼X-BAT無人戰鬥機搭載Hivemind人工智慧自主系統，預計2026年首飛。（圖／翻攝自Shield AI「X」帳號）

▲X-BAT無人戰鬥機預計2026年首飛。（圖／翻攝自Shield AI「X」帳號）

公開資料顯示，X-BAT戰鬥無人機機身長約7.9公尺、翼展11.88公尺，最大航程達3700公里、戰鬥半徑1852公里。其使用專用的VTOL發射車，可據需求部署至作戰區域，僅需狹小空間，如水面艦飛行甲板、甚至是貨船，即可自主升空作戰與返航。

此外，X-BAT裝備主被動感測器，以及Shield AI研發的Hivemind人工智慧自主系統，可協助友軍前進觀測，或在獨立作戰中自主探測威脅並接戰。同時機腹設有2個彈艙，可攜掛AIM-120大小的空用彈藥，還可視需求攜帶任務酬載，而機身與機翼連接處另有2個武器掛點，可掛載AGM-158C長程反艦飛彈或AIM-174等大型武器。

Shield AI飛機業務部門總經理哈里斯曾在接受美國軍聞網站《戰區》（The War Zone）專訪時指出，X-BAT在面對潛在對手第5、第6代戰機競爭時，更具成本優勢，開放式架構則能即時改裝、升級，應對快速變化的未來戰場需求。他強調，和美空軍CCA（協同作戰航空器）計畫中的無人機不同，X-BAT將不再只是僚機，而是能依命令獨立判斷與作戰，是架更具戰力的無人戰鬥機。

▼X-BAT發射AIM-120空對空飛彈模擬圖。（圖／翻攝自Shield AI官網影片）

▲▼X-BAT發射AIM-120空對空飛彈模擬動畫圖。（圖／翻攝自Shield AI官網影片）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁
他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！
爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標
手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車　偏區災時通訊零時差

一躺下就鼻塞！醫推「5大通鼻術」　最好別仰睡

卓揆不副署財劃新法　南投縣長許淑華：請勿與立法院對立

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

磐石軍艦成功靠泊太平島　連續31天不靠港寫海軍里程碑

U19籃球聯盟Snipers全場13助攻　陳皇志「助」人不貪功

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

軍武熱門新聞

磐石軍艦成功靠泊南沙太平島

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

美Shield AI來台推銷X-BAT無人機

陸民企製高超音速導彈只要70萬

中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

呂禮詩：解放軍兵力已達實戰標準

法研製新式MICA空對空導彈　估2026年服役

F-16「噴嘴燒穿」　荷蘭接管比國領空

孫聰調研新航發　暗示殲31換心？

AK-47突擊步槍　連美軍都跑去撿

陸軍106-1梯突擊兵結訓

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」

美撤軍敘利亞　參議員痛批

更多熱門

相關新聞

磐石軍艦成功靠泊南沙太平島

磐石軍艦成功靠泊南沙太平島

海軍114年敦睦遠航任務中，磐石油彈補給艦肩負起支隊整補與決策的重要角色，而成功於南沙太平島靠泊以及連續31天不靠港航行，更為海軍寫下重要里程碑，磐石軍艦艦長林上校受訪時表示，遠航訓練任務能順利完成，仰賴全艦官兵分工合作與事前縝密規劃，當返港靠上「左家」的那一刻，所有辛苦都值得。

柬國控：泰F-16深入柬境內70km發動空襲

柬國控：泰F-16深入柬境內70km發動空襲

WSJ：台灣上月參加夏威夷多國演習

WSJ：台灣上月參加夏威夷多國演習

陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功 外型激似美B-2隱形轟炸機

陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功 外型激似美B-2隱形轟炸機

義美攜手美國顧問　布局高科技新戰場

義美攜手美國顧問　布局高科技新戰場

關鍵字：

X-BAT無人戰鬥機無人機不對稱作戰台海Shield AI台灣軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

全台有雨！　連下2天時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面