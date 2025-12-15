不對稱作戰添猛將　美Shield AI來台推銷垂降X-BAT無人戰鬥機

▲美國國防科技新創公司Shield AI推出新一代自主無人機「X-BAT」。（圖／翻攝自hield AI官網）

軍武中心／綜合報導

美國國防科技新創公司Shield AI於今年10月底推出新一代自主無人機「X-BAT」，強調為全球首款以人工智慧（AI）自主運作、具備垂直起降（VTOL）能力的無人戰鬥機，擁有高度應用彈性與多用途效能。據了解，因其垂直起降的特點，正適合我國空軍發展不對稱作戰的重要選項，Shield AI在獲得美國政府同意後於本週來台，拜會我政府相關高層，並規劃前往空軍司令部進行專案簡報。

據《上報》報導， 當Shield AI公司公開全新開發的具AI自主運作與垂直起降X-BAT無人戰鬥機概念後，我國空軍就已第一時間透過美國空軍詢間相關資料。由於X-BAT在動力系統規劃上，已與GE公司簽署合作備忘錄（MOU），未來將採用與我國空軍F-16V BLK70戰機同等級的F110-GE-129發動機，此一配置被視為可與現役戰機後勤補給與維修體系形成高度共通性，有助於降低後勤整合與維保負擔，成為國防部評估該型無人戰鬥機的重要考量因素之一。

美政府經過內部評估，X-BAT無人戰鬥機原型機還在研製中，預計2026年進行首飛，考慮垂直起降無人機為台灣不對稱作戰的一環，因此同意Shield AI 公司於本週來台拜會我政府相關高層。據了解，Shield AI也將規劃前往空軍司令部進行專案簡報，說明 X-BAT 無人戰鬥機的設計理念與現階段的研製進度。

▲X-BAT無人戰鬥機預計2026年首飛。（圖／翻攝自Shield AI「X」帳號）

公開資料顯示，X-BAT戰鬥無人機機身長約7.9公尺、翼展11.88公尺，最大航程達3700公里、戰鬥半徑1852公里。其使用專用的VTOL發射車，可據需求部署至作戰區域，僅需狹小空間，如水面艦飛行甲板、甚至是貨船，即可自主升空作戰與返航。

此外，X-BAT裝備主被動感測器，以及Shield AI研發的Hivemind人工智慧自主系統，可協助友軍前進觀測，或在獨立作戰中自主探測威脅並接戰。同時機腹設有2個彈艙，可攜掛AIM-120大小的空用彈藥，還可視需求攜帶任務酬載，而機身與機翼連接處另有2個武器掛點，可掛載AGM-158C長程反艦飛彈或AIM-174等大型武器。

Shield AI飛機業務部門總經理哈里斯曾在接受美國軍聞網站《戰區》（The War Zone）專訪時指出，X-BAT在面對潛在對手第5、第6代戰機競爭時，更具成本優勢，開放式架構則能即時改裝、升級，應對快速變化的未來戰場需求。他強調，和美空軍CCA（協同作戰航空器）計畫中的無人機不同，X-BAT將不再只是僚機，而是能依命令獨立判斷與作戰，是架更具戰力的無人戰鬥機。

▼X-BAT發射AIM-120空對空飛彈模擬圖。（圖／翻攝自Shield AI官網影片）