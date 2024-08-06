AT-3七機大雁低空通過！　雷虎小組十字迴轉、單機四點滾

▲雷虎小組。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

文／中央社

國軍今年唯一營區開放活動定10日在空軍嘉義基地舉行，今天進行全兵力預演校閱，AT-3教練機、IDF戰機、幻象戰機帶來精彩動態科目，以嘉義基地為主場的F-16V戰機衝場為活動揭幕，並實施多項高難度戰術動作。

國軍營區開放活動定10日上午9時至下午4時在空軍嘉義基地舉行，今天上午的全兵力預演校閱，因天候影響，動態演出採「B案」，取消立體科目僅執行平面科目；如果10日當天天氣狀況好，符合能見度6000公尺、雲高6000呎，則採「A案」。

由於嘉義基地為F-16V（blk20）的主場，因此先由F-16V進行5機衝場揭開序幕，在戰鼓隊、三軍人型玩偶表演結束後，緊接由雷虎小組性能展示，帶來「七機大雁低空通過」、「十字迴轉」、「單機四點滾」、「單機低速倒飛」、「六機觔斗扇形展開」及高難度「雙機交叉轉彎」等科目，並施放三色彩煙衝場。

接著由經國IDF戰機「低空副翼滾」、「最大攻角」、「副翼滾」、「9G小轉彎」、「戰術拉升」等科目；隨後由幻象2000-5戰機進行「低空近音速衝場」、「鑽升連續快滾」、「ROCK AND ROLL」等。

F-16並擔綱快速機壓軸演出，帶來「最大推力起飛及副翼滾」、「倒飛」、「四點滾」、「連續滾」、「9G轉彎」、「斜觔斗」、「重飛戰術拉升」及「副翼滾加入三邊」等。

最後由UH-60M黑鷹直升機進行戰場搜救展演，展現空軍救護能量，現場說明官也提到，這是UH-60M首次在營區開放執行戰搜展演。

勇鷹新式高教機將取代F-5戰機及AT-3教練機，且勇鷹目前穩定交機中，依據3個軍種輪流舉辦的方式，空軍下次主辦營區開放將是民國116年。因此，這次將是雷虎小組最後一次以AT-3教練機在「空軍營區開放」進行性能展示，至於明年是否會在其他軍種主辦的營區開放活動中性能展示，仍無法確定。

現場除了空中動態科目，並有靜態裝備陳展，區分空用裝備16項、陸用裝備11項。

空用裝備分別有F-16、IDF、幻象2000-5、UH-60M、S-70C反潛直升機、EC-225超級美洲獅直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K預警機、AT-3教練機、T-34教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹高教機、AH-1W超眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、銳鳶無人機等。

陸用裝備包括愛國者三型防空飛彈、20機砲、M60A3戰車、車載劍一、麻雀飛彈車、雲豹甲車、三五快砲、M110自走砲、M109自走砲、通信指管車、多功能工兵車等。