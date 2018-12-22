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南韓軍艦「火控雷達」照射海自巡邏機　反稱日本「反應過度」

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▲▼P-1海上巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

▲日本P-1海上巡邏機20日遭到南韓驅逐艦以火控雷達照射。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合外電報導

日本防衛相岩屋毅21日晚間召開記者會透露，南韓海軍驅逐艦20日下午航經石川縣能登半島附近的日本海時，竟向日方海上自衛隊的P-1巡邏機照射火控雷達，而該地區正是日本專屬經濟區（EEZ）內。岩屋毅表示，此舉是極有可能引發軍事衝突的「危險行為」，並已向韓方發表嚴正抗議，但南韓軍方則稱，並非故意照射，更指日方「反應過度」。

根據《共同社》報導，防衛省透露，P-1巡邏機被火控雷達照射後，機組人員曾經目視確認雷達，並以無線電向韓方詢問照射意圖，沒想到韓方卻沒有任何回應。據悉，南韓的海軍驅逐艦上搭載對艦、對空導彈，此外，周邊海域還有一艘海洋警察廳的警備救助艦航行。

對於日方的指控，南韓國防部坦承的確使用了雷達照射，但並不是為了追蹤海自的巡邏機，一切都是誤會。南韓統一部22日也稱，20日當天是因為在日本海的公海上發現了北韓的船隻，為了救助該船隻才會出動，目前已經救出3名船員，另有一人不幸死亡。目前3名船員與該具遺體已經在22日從板門店轉交給北韓。

日本防衛省則表示，機組人員透露，當時火控雷達持續照射了一定的時間，他們認為很難被稱作「偶然」，且火控雷達通常是用於偵測攻擊目標的精準方位與距離，不適合大範圍測定，如果是要搜索遇難船隻，應該利用水面搜索雷達才更為合適，質疑南韓軍方所言的真實性。

根據《朝鮮日報》報導，南韓針對日方的質疑稱，是巡邏機偶然進入了雷達範圍內，且雷達照射發生的位置並非日方說的日本專屬經濟區（EEZ），而是兩國EEZ的中間水域。韓方更稱，日本對於此次事件「反應過度」。

ET快訊
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關鍵字：P-1巡邏機,驅逐艦,軍武,國際軍武,日韓要聞

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