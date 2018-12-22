中國是受害者！加媒報導美起訴2陸人　大使館：賊喊捉賊

▲加拿大與中國大陸國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／台北報導

日前加拿大媒體報導了美國以「網路竊密」為由，起訴了兩名陸方人員。大陸駐加大使館22日聲明，那些長期監聽對外國的國家對中國的網絡攻擊是「典型的『賊喊捉賊』」，中國是網路攻擊的受害者，而不是作惡者，從未對加從事過國家支持的網路攻擊行動。

聲明指出，那些擁有「棱鏡計劃」、「方程式組織」和「Echelon」全球間諜網路，長期對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動的國家，居然指責中國對其進行網路攻擊和黑客行動，「真是滑天下之大稽」。

據了解，稜鏡計劃（PRISM）是一項由美國國家安全局自2007年開始實施的絕密級網絡監控計劃，正式名稱為「US-984XN」。方程式組織（Equation Group）是一個電腦間諜活動團體，與電腦保安專家Claudio Guarnieri和一位匿名前情報組織成員懷疑其與美國國家安全局（NSA）有所關聯。ECHELON最初是一個秘密的政府代碼名稱，由美國在UKUSA安全協議的澳大利亞，加拿大，紐西蘭和英國4個簽署國的幫助下運營，也被稱為「五眼」。

聲明表示，加方如果遭受網路攻擊，發動者決不是中國，而是另有其人，中國從未對加從事過國家支持的網路攻擊行動，因此更談不上向加方承諾不再進行此類活動，「一個人不可能承諾停止他所沒有做過的事」，「加媒體報道中的有關表述是編造的『事實』，嚴重誤導公眾」。

▲中國大陸駐加拿大大使館聲明。（圖／翻攝自中國駐加拿大使館網站）

聲明全文如下：

中國駐加拿大使館就加媒體報道並指責中國進行網路攻擊發表聲明

2018/12/22

加拿大媒體日前報道美國有關當局以“網路竊密”為由起訴兩名中方人員，並指責中國對加進行過網路攻擊，稱中方行為違反了中國對加方做出的停止國家支持的網路攻擊用於竊取加私營部門商業秘密和專利技術的有關承諾。中國駐加使館就此發表聲明如下：

那些擁有「棱鏡計劃」、「方程式組織」和「Echelon」全球間諜網路，長期對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動的國家，居然指責中國對其進行網路攻擊和黑客行動，真是滑天下之大稽。這是典型的「賊喊捉賊」。中國是網路攻擊的受害者，而不是作惡者。加方如果遭受網路攻擊，發動者決不是中國，而是另有其人。

中國從未對加從事過國家支持的網路攻擊行動，因此更談不上向加方承諾不再進行此類活動。一個人不可能承諾停止他所沒有做過的事。中加雙方在網路安全問題上達成的協議是，兩國政府都不進行或在知情狀況下支持旨在保證公司或商業部門競爭優勢的網路盜竊知識產權的行為，包括行業秘密或其他機密商業信息。加媒體報道中的有關表述是編造的「事實」，嚴重誤導公眾。