運-30中型運輸機首飛　強打在野戰環境也能起降

▲▼中航工業所屬陝西飛機工業有限公司開發的運-30(Y-30)進行首飛。（圖／翻攝自陸網）

軍武中心／台北報導

歲末年終，中國各航空工業集團似乎又開始「趕交」作業。12月16日，網路上流出一款安裝極長空速管的運輸機試飛照，外界研判應該是新型中型運輸機「運-30」(Y-30)的首次執飛，未來能在野戰或簡易機場起降，以強化部隊的戰場部署。

長期以來，解放軍的中型運輸機主要依賴運-8家族。運-8最初是中國在蘇聯安-12（An-12）基礎上仿製並改進的機型，上世紀80年代才正式定型服役。雖然運-9在運-8基礎上進行了深度現代化升級，強化了航空電子設備、發動機與結構，但本質上仍屬於舊有設計的延伸，並非全新開發。

隨著陸軍裝備的不斷現代化，現有運-8與運-9的運載能力、艙內空間及起降條件，愈發無法滿足新一代重型車輛的運輸需求。例如，09式裝甲車等新型裝甲車輛，寬度達3公尺、高度2.1公尺，對機艙寬度及裝卸便捷性提出更高要求。運-8、運-9系列因貨艙空間有限，無法順利運輸這類大型裝甲車。

根據公開資料，運-8系列的空重約35噸，最大起飛重量61噸，最大運載能力20噸，最長航程為3500公里。然而，當滿載20噸貨物時，實際航程將大幅縮水，難以支援遠程投送。此外，運-8及運-9對起降條件要求較高，難以在野戰或簡易機場起降，這也限制戰術武器的運用與投送。

由中航工業所屬陝西飛機工業有限公司研發的運-30，四發渦槳設計，正是為了解決上述痛點。據了解，運-30設計最大起飛重量可超過100噸，最大運載能力提升至25至30噸，並強調野戰與簡易機場的起降能力。這讓它能夠承載解放軍陸軍與空降兵部隊多款中型裝甲車與輪式車輛，彌補運-8、運-9無法勝任的任務空缺。

至於更重型的裝備運輸，則由運-20等大型運輸機家族負責。中、大型運輸機各司其職，協同運作，將成為解放軍提升快速投送與戰場補給能力的關鍵。