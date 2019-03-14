　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

赤瓜礁海戰擊沉越南3艦艇　解放軍戰實控6島礁

請按讚支持ETtoday新聞雲

赤瓜礁衛星圖，圈內為防空火炮和近距離武器系統。

▲赤瓜礁衛星圖，圈內為防空火炮和近距離武器系統。 （圖／翻攝自AMTI）

大陸中心／綜合報導

赤瓜礁海戰（又稱南沙之戰）發生於1988年3月14日，是大陸與越南爭奪南中國海南沙群島而爆發的小規模戰鬥。當時解放軍以1人輕傷的代價，擊沉越南3艘艦艇、全滅參戰的越南海軍，守住南沙群島6個重要的島礁，獲得全勝。

隨著大陸與西方國家關係的改善，國際地位日漸重要。聯合國教科文組織1987年2月委託大陸建立5個海洋觀測站，其中一個序號為「74號」的觀測站就位於南沙群島。經過考察，大陸決定將南沙群島永暑礁當作第74號海洋觀測站，並派遣海軍前往建設。

越南宣布要對大陸建立74號海洋觀測站進行干預，並在1988年1月大陸派出部隊將部分材料送往永暑礁時，派出2艘武裝運輸船前往。

▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

▲▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

大陸立即派出海難艦隊552「宜賓」號護衛艦前往攔截，並派出官兵在島上插國旗，讓越南放棄佔領永暑礁的行動。

1988年3月13日，越南海軍派出HQ505登陸艦與HQ604、HQ605武裝運輸船等三船前往赤瓜礁試圖修建高腳屋，而中國海軍則派遣「南充艦」前往護衛；同年3月14日，雙方開始搶奪插在礁盤上的越南國旗，大陸502艦副槍炮長楊志亮在過程中被射穿左臂。

▼永暑礁衛星照片。（圖／取自南海研究論壇）

▲▼永暑礁衛星照片。（圖／取自南海研究論壇）

3月14日8時47分，越南604船上的機槍也開始向礁盤上開火；大陸海軍502艦進行還擊，海戰開始打響。據戰後統計，大陸海軍共消耗285發100公厘砲彈與266發37公厘砲彈，造成越軍40餘人死亡、三艘軍艦沉沒。

大陸海軍在赤瓜礁海戰獲得壓倒性優勢，以1人輕傷的代價，全滅參戰的越南海軍，並守住永暑礁、華陽礁、東門礁、南薰礁、渚碧礁及赤瓜礁，獲得豐厚戰果。

ET快訊
晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
勝利丟白皙正妹照片供挑　「拉皮條」關鍵證據曝光

關鍵字：赤瓜礁海戰,南沙群島,南海爭議,中越衝突,東南亞要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

赤瓜礁海戰擊沉越南3艦艇　解放軍戰實控6島礁

巴國戰機夜襲「連續音爆」　印度蘇-30停在基地當陸軍

美軍B-52本月二度飛南海　人大召開時已飛過一次

美國萬噸登陸艦爆腮腺炎　700官兵海上漂泊72天

再找到1艘二戰大型沈船！　美航母「胡蜂號」遺骸現蹤

影／陸宣傳片《中國軍隊一分鐘》曝光！　告訴你解放軍「1分鐘可做什麼」

台海衝突美國可能參戰！日本內部意見分歧　美學者：袖手旁觀將終結美日同盟

重要關鍵地形空中突擊　特戰部隊行軍濱海城鎮

6000億商機！　Super TaiRa拚搶下全球物聯網無線傳輸

5年賣出153架打趴美國　大陸無人機稱霸全球市場

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

赤瓜礁海戰擊沉越南3艦艇　解放軍戰實控6島礁

巴國戰機夜襲「連續音爆」　印度蘇-30停在基地當陸軍

美軍B-52本月二度飛南海　人大召開時已飛過一次

美國萬噸登陸艦爆腮腺炎　700官兵海上漂泊72天

再找到1艘二戰大型沈船！　美航母「胡蜂號」遺骸現蹤

影／陸宣傳片《中國軍隊一分鐘》曝光！　告訴你解放軍「1分鐘可做什麼」

台海衝突美國可能參戰！日本內部意見分歧　美學者：袖手旁觀將終結美日同盟

重要關鍵地形空中突擊　特戰部隊行軍濱海城鎮

6000億商機！　Super TaiRa拚搶下全球物聯網無線傳輸

5年賣出153架打趴美國　大陸無人機稱霸全球市場

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

影／把球接好讓投手安心　戴培峰阻殺速度媲美大聯盟

白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

「騰訊視頻」、「優酷」將來台？詹婷怡：目前不清楚

北約統帥：德國若採用華為5G設備 北約將跟德國斷訊

海飄豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

日本也決定禁飛！　波音737 MAX8、MAX 9禁止進入空域

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

無印良品「文青風超市」進台灣？今年開500坪旗艦大店有「新服務」

苗栗泰安落石砸車「擊落左後輪」　女駕駛驚嚇撞山壁

軍武熱門新聞

台海衝突美國可能參戰！學者：日..

大陸無人機5年賣153架居世界..

陸宣傳片告訴你解放軍1分鐘可做..

二戰美航母「胡蜂號」遺骸現蹤

美軍艦爆傳染病　700人禁登岸

特戰部隊行軍濱海城鎮

採購F-16V？「決定權」留給..

遇教召就買機票？國防部開大絕了

台灣防空識別區為何東南方缺一角..

巴國戰機「連續音爆」嚇壞印空軍

殲-20遭圍攻吞敗因手中導彈太..

陸戰之王在1.4公里外擊穿美坦..

高潞·以用質疑「潛艦國造」能力

我國力拚搶下全球物聯網無線傳輸

更多熱門

相關新聞

巴國戰機「連續音爆」嚇壞印空軍

據印度通訊社（ANI）報導，巴基斯坦12日派出2架戰機逼近印巴邊境，並不斷加速到超音速狀態，「由於音爆，當地傳出響亮雷聲。而印度前線空防指揮部則表現得一團糟，沒能及時發現來襲的巴基斯坦戰機，當晚也沒有安排特意調派到前線備戰的蘇-30MKI夜巡。」

78歲嬤寺廟遭和尚持刀硬上　性侵完竟道謝

老婦遭虐全身傷　背部血痕滿布

美軍B-52轟炸機連兩週飛南海

20噸廢料倒入金金河　500人嘔吐送醫

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面