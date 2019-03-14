赤瓜礁海戰擊沉越南3艦艇　解放軍戰實控6島礁

▲赤瓜礁衛星圖，圈內為防空火炮和近距離武器系統。 （圖／翻攝自AMTI）

大陸中心／綜合報導

赤瓜礁海戰（又稱南沙之戰）發生於1988年3月14日，是大陸與越南爭奪南中國海南沙群島而爆發的小規模戰鬥。當時解放軍以1人輕傷的代價，擊沉越南3艘艦艇、全滅參戰的越南海軍，守住南沙群島6個重要的島礁，獲得全勝。

隨著大陸與西方國家關係的改善，國際地位日漸重要。聯合國教科文組織1987年2月委託大陸建立5個海洋觀測站，其中一個序號為「74號」的觀測站就位於南沙群島。經過考察，大陸決定將南沙群島永暑礁當作第74號海洋觀測站，並派遣海軍前往建設。

越南宣布要對大陸建立74號海洋觀測站進行干預，並在1988年1月大陸派出部隊將部分材料送往永暑礁時，派出2艘武裝運輸船前往。

▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

大陸立即派出海難艦隊552「宜賓」號護衛艦前往攔截，並派出官兵在島上插國旗，讓越南放棄佔領永暑礁的行動。

1988年3月13日，越南海軍派出HQ505登陸艦與HQ604、HQ605武裝運輸船等三船前往赤瓜礁試圖修建高腳屋，而中國海軍則派遣「南充艦」前往護衛；同年3月14日，雙方開始搶奪插在礁盤上的越南國旗，大陸502艦副槍炮長楊志亮在過程中被射穿左臂。

▼永暑礁衛星照片。（圖／取自南海研究論壇）

3月14日8時47分，越南604船上的機槍也開始向礁盤上開火；大陸海軍502艦進行還擊，海戰開始打響。據戰後統計，大陸海軍共消耗285發100公厘砲彈與266發37公厘砲彈，造成越軍40餘人死亡、三艘軍艦沉沒。

大陸海軍在赤瓜礁海戰獲得壓倒性優勢，以1人輕傷的代價，全滅參戰的越南海軍，並守住永暑礁、華陽礁、東門礁、南薰礁、渚碧礁及赤瓜礁，獲得豐厚戰果。