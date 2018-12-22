30度暖冬至！下周2波變天　「大雨泡北台灣」14℃冷氣團耶誕來襲

▲30度暖冬至只熱一天！下周大雨來襲。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，冬至22日受高壓迴流影響，全台天氣晴朗穩定，大多可以來到28至30度上下，但日夜溫差相當大，清晨僅17至19度；而「暖冬至」並不罕見，過去十年最熱的冬至就落在2016年，台北觀測站也飆到30.6度，史上最熱則是1934年，高達31.5度。副局長鄭明典說「連續好幾年了，不是不冷…是會熱的冬至！」

氣象局預報，22日清晨各地低溫約18度，花東地區可達20度左右，白天水氣生增多，但雲層不厚，多半可透光，仍為多雲到晴的天氣，全台高溫都可來到27度以上，中南部及台北盆地甚至有機會飆到28至31度，日夜溫差相當大。另外，隨著天氣回暖，西半部及馬祖易出現局部霧及低雲影響能見度，其中北部、中部、雲嘉南、高屏及金門地區空品為橘色提醒燈號，局不可能短時間達紅燈警告。

▲下周2波變天，「大雨襲北台灣」14℃冷氣團耶誕來襲。



好天氣只到23日（周日），東北季風稍增強，北部及東北部氣溫有下降趨勢，其中高溫降幅較明顯；這波東北季風伴隨水氣充足，迎風面的北東將會出現較持續降雨，北部山區、宜花地區有局部大雨發生機率，中部地區及南部山區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能。

25日（下周二）短暫回溫，一直到26日（下周三）又有另一股更強的冷空氣逐漸南下，並持續影響到28日（下周五），預計強度在東北季風及大陸冷氣團之間，屆時北東轉冷，高溫、低溫都有顯著降幅，尤其中部以北夜晚清晨可能下探14度，降雨機率也隨之提高，中南部則影響較小，天氣多雲。