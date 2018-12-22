影／冬至其實是鬼節　5大不可觸犯「禁忌、習俗」曝光！

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今（22）天是冬至，是與家人相聚團圓的節日，在台灣民俗裡除要搓湯圓祭拜家中諸神和地基主外，民間甚至認為，吃過冬至湯圓代表「長一歲」。不過，可能很多人都不知道，其實冬至原來是鬼節之一，這天有著「百鬼夜吟」的說法，這是因為這時的節氣，氣溫通常較為寒冷 ，陰氣也會特別重，因此在冬至的前後半個月，有不少「不可觸犯」的禁忌與習俗。

▲冬至一過，白天就會一天天變長。（示意圖／CFP）

據《東網》報導，關雲麒師傅特別點出關於冬至的5大禁忌與傳統習俗：

1.冬至其實是鬼節

除了一般大家所公認的有四大鬼節（三月初三、清明、七月十五（盂蘭）和十月初一）外，《周禮春官神仕》中曾提到「以冬日至，致天神人鬼」的說詞。由於這天是一年中日照最短的一天，氣溫往往也較低，因此陰氣十分重，在中國北方就有了「冬至百鬼吟」的說法。

為了消除疾病、霉運，減少饑荒與祈求平安，民眾會在這天除了燒紙錢外，也有著「祭祖祭鬼」的習俗。「祭祖」可以選擇用「雞、豬、魚」等三牲，搭配水果、茶等，不過時間最好掌握在下午5時以前完成。

2.媳婦不能回娘家

民間流傳，嫁出去的女子如果在冬至回娘家，就會沖煞到公婆。但其實一切都是是出於關心，畢竟冬至這天天氣寒冷，為了不要讓媳婦出門受凍，家中公婆在低溫不適也無人照顧，才出現這種說法。

3.避免熬夜

冬至這天寒冷重，特別是到了深夜時分，人的陽氣往往會變得特別虛弱，陰邪之氣也在這時最為濃烈，因此盡量避免熬夜，盡早就寢，否則容易引導致「洩氣」入侵。

▲ 冬至深夜陰氣極重，應盡早睡覺，避免熬夜。（示意圖／翻攝PEXELS）

4.房事勿過於操勞

同樣的，為了防止陽氣外洩，導致大小病狀不斷，夫妻在行房時，也不宜過度操勞。

5.湯圓不可以是單數

湯圓是冬至的重要習俗之一，名子2個字分別有著「團圓」與「甜蜜」的意思湯，在南方也被稱為「添歲」，也就是吃完湯圓後，又平安的大了一歲。關師傅強調，吃湯圓的時間不一定要是冬至當天，只要家人們能全部齊聚，提早幾天「做冬」也是可以，不過，湯圓的數量一定要「成雙成對」，才能吉利。

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▼冬至吃湯圓要吃偶數顆，並且粉色、白色至少各一顆，因為紅湯圓招桃花，白湯圓招人緣。（圖／CFP）

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