維多利亞小學運動會　韓國瑜李佳芬合體　 閃爆眾人

▲▼維多利亞小學運動會，韓國瑜李佳芬合體。（圖／記者李忠憲攝影，以下同）

記者李忠憲、唐詠絮／雲林報導

22日下午維多利亞小學幼兒園聯合運動會，2時30分身為學校副董的李佳芬，高挑的身材穿著一襲無袖海藍色長洋裝、高跟鞋戴著女兒韓冰新買的水滴型耳環，盛裝出席，她非常高興的要校方準備湯圓給記者們食用，向現場守候已久媒體說「大家辛苦了、冬至快樂」。

至3時許，高雄市長當選人韓國瑜與夫人李佳芬同時出現在校門中廊，現場數百家長及學生，一看到夫妻兩人連袂進場，不僅高呼市長好，同時拿起手機不斷的拍照，甚至要求與韓國瑜與李佳芬一起合照，兩人來者不拒，握手、懷抱展現高度親民。

李佳芬說，雲林今日天豔陽高照，今天出席校方運動會，規定一定要穿著正式，也沒有特並買新衣，但耳環是女兒送的，今天第一次戴，感覺還不錯。至於過冬至要吃湯圓的習俗，李佳芬也說，昨天在家中已經與小孩一起吃過湯圓，這是一種幸福，更祝福大家，冬至福園人團圓。

韓國瑜還沒上任，已有不少產業紛紛表示願意到高雄投資，現在更有消息指出，明年3月會有好萊塢巨星阿諾來到高雄，李佳芬笑嘻嘻的說，不論是李奧納多或是阿諾，都不是她心目中的偶像，她比較鍾意的是老牌巨星勞勃瑞福，校運活動開始，韓國瑜與李佳芬坐在位置上，兩夫妻有說有笑，羨煞眾人。