2020大選藍人選　學者：陸憂兩岸互信程度不超過馬政府

▲馬習會，馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

記者曾俊豪／台北報導

第十四屆「兩岸和平研究」學術研討會上午在政治大學舉行，與會的兩岸學者均就九合一選後局勢表達看法。淡江大學陸研所榮譽教授趙春山指出，陸方認為綠營在2020還是會由蔡英文出馬；而國民黨不管誰出線，其互信程度都不會超過馬政府時代，而「這個變數讓大陸非常擔心」。

今年的學術研討會適逢政治大學東亞所50週年所慶，許多兩岸重量級學者出席，除政大東亞所所長王信賢、淡大陸研所榮譽教授趙春山、台北論壇基金會董事長蘇起之外，陸方則由中國人民大學國際關係學院院長楊光斌領軍，大陸國務院參事兼人大國關教授時殷弘、人大國關教授林虹均出席研討會。

▲政治大學東亞所50週年所慶，與會兩岸學者合照。（圖／記者曾俊豪攝）

而在「圓桌論壇—兩岸關係新局勢」環節中，剛從貴陽回到台灣的趙春山提到，大陸國家主席習近平在改革開放40週年大會上提到，要牢牢抓住兩岸關係主導權跟主動權，「但未來有些因素要牢牢抓住並不容易」。

他表示，對大陸來說，兩岸關係有兩個重要變數，首先是蔡英文的動作。趙春山指出，九合一選舉民進黨之所以挫敗，全是因為經濟議題所導致，此問題短期內無法解決，因此屆時「統獨議題」會是民進黨主導因素。大陸擔心蔡英文為了穩固基本盤，「在美國支持下會往更左的方向走」。

▲淡大陸研所榮譽教授趙春山（上左二）、台北論壇基金會董事長蘇起（上中）。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，國民黨目前仍看不出會派誰角逐大位，也成為陸方觀察的重點。趙春山指出，不管最後誰出線，對岸都認為其「互信程度不會超過馬政府時代」，「這個變數讓大陸非常擔心」，而大選看得見的是台灣內部的藍綠對抗，看不見的還有美中兩大強權之間角力。

他提到，如果中美關係接下來沒有更好的進展，或是進一步將關係搞壞，便會直接影響到台海 ，因為「川普不會放棄台灣牌」。趙春山以美國日前表決通過的「亞洲再保證倡議法案（ARIA）」為例，認為「美國已把台灣視為印太戰略的一環，而不是一張牌」。

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▲第14屆兩岸和平研究研討會以「大國競合下的亞太變遷與兩岸關係」為主題。（圖／記者曾俊豪攝）