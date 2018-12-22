柯文哲擬提兩岸新論述　陸國務院參事：個人表態不代表台當局

▲中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對台北市長柯文哲以「兩岸一家親」為主軸，並打算提出新的兩岸論述，大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授殷弘上午表示，柯文哲的話是積極的，但不會有多大影響，因為他「目前僅是台北市長」，對陸方來說，「個人的表態不能代表台灣當局」。

政治大學東亞所正在舉行50週年所慶，第十四屆「兩岸和平研究」學術研討會也是所慶活動環節之一，多名大陸涉台學者均親自與會。此次也受邀來台的時殷弘是大陸知名國際關係學者，擅長中美關係研究領域，對兩岸關係也有涉獵，學者出身的他還身兼大陸國務院參事。

時殷弘在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，柯文哲目前只掌握台北市，沒有所屬的政黨，如果真得投入2020大選，哪些工作人員跟他去拉票都還不知道。因此，從某種意義上來看，「柯文哲是一個活棋，也是中性意義上的機會主義者，可以講很多話。」

▲台北市長柯文哲說兩岸一家親、九二共識都被標籤化。（圖／記者林敬旻攝）

他認為，柯文哲的兩岸一家親是「積極的表示」，但也僅限於是「台北市長表示」，不會有其他影響；而中國大陸的立場是必須「公開接受一中內涵的九二共識」，此標準針對台灣當局，「其他人表態並不代表台灣當局」。

至於國民黨苗栗縣長徐耀昌透露，九合一選舉後，國台辦已經跟他接觸，希望比照2016年「藍營八縣市」赴北京行銷農產品、觀光及文化交流的模式，率領15個藍營縣市登陸。時殷弘則以「正常的交流」來解讀。

他指出，在跟藍營縣市的交流的過程中，陸方同時也很謹慎，因為「他們不是作為國民黨代表」，僅是地方交流，加上要避免留下「干預台灣未來選舉」的指責，所以才會將其定義是「正常的交流」。

時殷弘強調，大陸跟台灣之間有許多地方性交流，只不過很多是所謂的藍營，綠營則以個人交流為主。因為大陸的政治前提就是「公開接受一中為主要內涵的九二共識」，但民進黨目前不管地方和中央都沒有接受。

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▲政治大學東亞所50週年所慶。（圖／記者曾俊豪攝）