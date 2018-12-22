323驅逐「未表反對」？柯建銘駁斥：馬英九下令卻推給我

▲柯建銘、馬英九。（合成圖／記者季相儒攝、賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九發表新書《八年執政回憶錄》，內容提及太陽花學運323學生攻占行政院遭驅離，內政部長陳威仁致電民進黨團總召柯建銘，「柯建銘當時未表反對」，對此，柯建銘22日駁斥，要馬英九別再說謊，怒控馬英九下令動手如今卻推卸責任。

柯建銘回憶323當晚，學生攻占行政院之後，他們認為可能會遭到警力驅離，時任民進黨主席蘇貞昌緊急聯絡黨內要角開會，他在蘇貞昌指示下，馬上打電話給當時的行政院長江宜樺。

他在晚間7時許致電江宜樺，接電話的是隨扈，隨扈稱江宜樺在洗澡，他覺得很奇怪「怎麼那個時間在洗澡？」江宜樺回電之後，柯建銘要求不可對學生動手，江宜樺告訴他「將開會討論。」隨後江宜樺再指示陳威仁通知柯會議結論「就是要驅離」。

▲馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會。（資料照／記者黃克翔攝）

柯建銘表示，馬英九與江宜樺的心意已決，因此他僅告知陳威仁，民進黨會到現場去，於是他與蘇貞昌、蔡英文、游錫堃、謝長廷等人一起從民進黨中央出發，走到行政院。

「我們警告他們不能動手，馬英九現在卻推給我」柯建銘直言，當晚一定是馬英九下令江宜樺要驅逐，江宜樺無法拒絕，下令警政署動手，「行政作為一定是這樣，這我們了解」、「就是他（馬）下令的」。