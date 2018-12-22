2020測水溫？馬英九23日信義誠品簽書會　提早3小時發號碼牌

▲馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會。（資料照／記者黃克翔攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

前總統馬英九卸任兩年多後聲勢在今年大幅回溫，除了馬英九基金會成立，加上瘋狂的輔選行程聲勢維持在高檔，各界推測是要重返2020，選後他更推出了由前幕僚蕭旭岑協助撰述的《八年執政回憶錄》，除了新書發表會更加碼23日要在信義誠品展開簽書會，預計14時開始的簽書會，更提早在11時就發放號碼牌。

馬英九《八年執政回憶錄》由蕭旭岑書寫而非知名的傳記作家，原來馬英九認為蕭旭岑是記者出身，曾經擔任國民黨文傳會主委、總統府副祕書長，對他黨主席及總統任內所發生的事最為熟悉，因為曾親身經歷，由他執筆，再適合不過，並誇讚蕭旭岑因為曾參與馬習會，所以描述起來就十分生動。

對於為何要出《八年執政回憶錄》，馬英九日前在發表會上指出，就是要「見證歷史、分享經驗、反省檢討」，並自提可能會有人覺得跟選舉有關，但其實是他希望徹底對自己做一番檢討，希望大家批評指教，面對媒體三度追問是否2020要再拚總統位置？他則先笑答「我剛剛已經講我以為你聽懂了」，並重申要怎麼面對台灣這些危機才是他關心的。





馬英九還說他有三個未竟之事很擔心，包含兩岸關係危機、能源政策以及台灣的民主化遭受挑戰，他認為總統蔡英文的維持現狀沒有包含九二共識，而現在這就變成關鍵，他也很高興準高雄市長韓國瑜在公開場合高聲說支持「九二共識、一中各表」，因為在南台灣這樣振臂高呼要有勇氣，可這讓他沒有扣分可能還加分，並說其實九二共識不是國共共識，而已經是兩岸共識、台灣共識。

對於能源政策，馬英九重申再生能源很好，他任內也大力推動，但無法短期內取代基載電力，一旦壓上時間就只會讓能源變貴，用時間表就是把自己壓縮變形，也因此被民眾用公投抵制。

民主危機部分，馬英九說選後還是存在，他批評促轉會說國幣改版、移除中正紀念堂儀隊等事，大選之後還在走這樣的路，是連民進黨都問現在做對嗎？並追打台大到現在都還沒有校長。

《八年執政回憶錄》當中也談及馬英九卸任後自認遭司法迫害，並在今年發表聲明，書中照片則是由《ETtoday新聞雲》攝影記者屠惠剛所拍攝，留下馬英九無奈但堅定面對司法的瞬間。

《八年執政回憶錄》簽書會23日14時至16時，將在信義誠品6F視聽室舉行，馬英九也在臉書上預告，簽書會號碼牌將提早在11時發放，還透露現場有神秘小禮物，力邀粉絲現身。