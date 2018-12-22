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「海+空」兩岸黃金主通道成形　遠航與福建海峽號合作聯運戰略

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▲▼遠東航空。（圖／遠航提供）

▲遠航與福建海峽號海空聯運，打造海峽兩岸往來黃金主通道。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

樺福集團營運長兼遠東航空總經理曾金池，21日於福建平潭澳前客運碼頭出席與福建海峽高速客滾航運的海空聯運戰略合作簽約儀式。此次簽約達成「海+空」聯運戰略合作，為兩岸民眾提供更便捷、更多元、更可靠的旅遊體驗。通過海運＋空運模式，搭建形式多樣的立體交通，打造平潭往來兩岸的黃金主通道。

曾金池在簽約儀式上表示，兩家公司簽訂戰略協議有很大的意義，遠航一年能夠提供近150萬個位子往來福建，海峽號則提供了很特別的出行體驗，2.5個小時就能通過美麗的台灣海峽，相信在未來，台閩的交流、兩岸的交流，平潭絕對是佔了一個非常重要的位置。

▲遠航與福建海峽號簽署聯運合作協議。（圖／遠航提供）

▲遠航與福建海峽號簽署聯運合作協議，遠航總經理曾金池（右）與海峽號總經理邱賢明（左）出席簽約。（圖／遠航提供）

雙方這次合作主要內容包括，規劃「飛機+輪船」海空聯運旅遊產品，利用雙方擁有的機票+船票進行組合銷售，以創新手法吸引旅遊團體；並利用各自整合的行銷管道和其他資源進行宣傳推廣，擴大雙方市場知名度和佔有率。

另外，因台灣海峽季風和颱風的天氣因素，對高速渡輪航線會造成一定的影響，特別是團體旅遊，當乘客從各地乘坐飛機或火車中轉到平潭再乘船赴台灣，一旦遇到停航，不但行程需要延遲變更，而且回程的交通跟著影響。

兩家公司在合作後，將運用海運＋空運優勢，預計將能解決這一問題，讓旅客行程暢通無阻，更加便利。

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關鍵字：遠航,遠東航空,福建海峽號

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