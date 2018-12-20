遠航空服員親送聖誕愛心鞋盒！　赴澎湖吉貝傳愛陪讀班孩子

▲遠航空服員親送募集來的聖誕愛心鞋盒，傳愛陪讀班孩子。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空參與中華基督教救助協會的聖誕愛心鞋盒活動，今年邁入第6年，全體員工主動共襄盛舉，這次募集到的鞋盒禮物數量超越以往，達到700個之多。遠航空服員也遠赴澎湖吉貝，親自送到陪讀班孩子們的手上。

每年聖誕節前夕，遠航都會由空服員擔任愛心大使，帶著禮物親自前往偏鄉的陪讀班，將滿滿的愛心送到孩子的手裡，更多的禮物則是直接以貨運方式送到全台各偏鄉。

▲遠航愛心大使親赴澎湖吉貝，將禮物交到陪讀班孩子們的手上。（圖／遠航提供）

19日遠航愛心大使們親赴澎湖縣白沙鄉吉貝村的中華基督教救助協會陪讀班，看見禮物的小朋友們十分開心，尤其是從空服員手中拿到聖誕節禮物，讓孩子們又驚又喜。現場孩子們還準備一段精彩的表演節目請空服員一起參與，同時準備卡片，裡頭寫滿孩子們的感謝，童言童語但字字純真，讓空服員們備受感動。

▲遠航全體員工共襄盛舉，今年募集到的鞋盒禮物數量有700個之多。（圖／遠航提供）

遠航發言人盧紀融副總表示，平常忙著飛機修護的機務人員、訂位中心的客服專員、行銷以及企劃等單位同仁總動員，自發性地採買禮物、撰寫卡片、包裝禮物，尤其是執行空中任務的機師與空服員們也齊聚一堂，大家十分開心有這樣的機會可以為孩子們準備聖誕節禮物，希望拿到禮物的孩子們也能懷著感恩的心，將愛分享給其他人。