碩士畢電腦不會用！30歲新同事哭鬧「我不是爛草莓」...他崩潰：像修行

▲30歲的新同事連電腦都不會用，還在辦公室大哭大鬧。（圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

在職場上總是會遇到形形色色的人。一名網友在臉書上抱怨，公司來了一個新同事，已經30多歲了，遇到事情卻只會在辦公室大哭大鬧，又有很多簡單的事情都不會做，一直問別人，直呼跟這名同事講話簡直像在「修行」。網友們看到他的貼文都心有戚戚焉，遇到雷同事真的很讓人心累。

這名網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，3個月前公司來了一個30多歲的新同事，遇到不如意的事就在辦公室裡大哭大鬧，「之後被主管帶進去主管的辦公室，繼續大哭大喊，說自己不是爛草莓，自己有在努力工作，每天都做到12點工作壓力很大」，鬧完在一副若無其事地回到位子上。

已經工作3個月了，卻有許多業務仍未上軌道，讓3個同事要幫忙分攤，自己分內的事做不完還嗆聲，「我不是沒有做事，我只是沒有做完而已」。這名雷同事雖然頂著碩士畢業的光環，但卻連基本的文書處理都不會，不會用電腦和事務機，連收據是什麼都不知道，不禁讓他直呼，「每天跟他講話就是一種修行」。

網友們看到他的貼文都直呼非常能感同身受，「看了都覺得心好累」、「遇到這樣的同事，真心覺得累，態度稍微嚴格一點，就被說前輩很機車的裝可憐跟別人訴苦」、「辛苦了，到處都有這種天兵」、「連基本生活機能都有問題」、「現代奇葩，高學歷低智能」。

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