大票人「跨年擠爆1景點」　他驚：真正有錢人來看煙火！全場吵翻

▲墾丁大街跨年夜湧入大票遊客。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台知名景點湧入跨年人潮，而一名網友身在墾丁大街上，直言「2026年的第一天，全台真正有錢的人才會聚在這邊看煙火」，文章引發炸鍋討論，「墾丁麥當勞是平價美食」、「至少三年沒去墾丁了」；甚至有人透露，曾遇過兩包水果要賣600的攤販，同時也有人緩頰「還是有不盤的店家」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》笑稱，他在南部迎接2026年第一天，發現真正的有錢人才會聚集在墾丁大街看煙火，現場更是擠滿逛街人潮，物價更是讓人咋舌。

網酸：墾丁大街成了「台灣的杜拜」



文章曝光後，網友紛紛熱議，「台灣的杜拜」、「這就是富人們的跨年嗎」、「所以乾脆我在家睡覺最實際」、「盤子大街，超商反而是當地道德的燈塔、良心的企業（還會開發票）」、「真的有錢人才能在台灣假日出遊」、「去墾丁，我開始覺得麥當勞是平價美食」、「至少三年沒去墾丁了，畢竟我太窮了，會怕」。

其中有苦主分享傻眼經歷，「曾和朋友各拿一包切好的梅粉芭樂和蓮霧，以為一包了不起100-150元，正掏出一張500元給老闆找錢，老闆開口『這樣兩包600元』，二話不說放下走人」、「上次去這裡夾滷味，拿1000元給老闆想說應該夠了，結果他跟我說還差50元」。

但不少人也緩頰，「真的不需要這樣一直酸」、「其實還是有不盤的店家，而且滷味真的好吃」、「還好吧，台灣人大多只看不買」、「房東、管委會漲價，店家要賺錢只能跟著漲」、「其實也還好，12/31到1/1雙人房也蠻多民宿千元內就有了，比六都還便宜」。