跨年夜遭貨車撞死　男大生「咖啡界明日之星」超強背景曝

▲唐男騎機車與貨車擦撞後倒地，遭貨車後輪輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名21歲唐姓男大生昨（12/31）日晚間騎乘機車行經前鎮區中華五路時，與一輛自用大貨車不明原因發生碰撞，唐姓男大生倒地後遭貨車後輪輾過，傷重當場死亡。唐男生前熱愛咖啡創作，月初參加咖啡沖煮比賽獲得大專組冠軍，被同好視為「咖啡界的明日之星」，而他專注烹煮咖啡、參加比賽的身影也曝光。

這起車禍發生在12月31日晚間6點38分，警消接獲通報指出，前鎮區中華五路發生嚴重車禍。救護人員趕抵現場時，發現一名男騎士倒臥在車道上，經評估已無生命跡象，現場即宣告死亡。

▲唐姓男大生當場遭輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步調查，當時由43歲李姓男子駕駛的自用大貨車，沿中華五路北往南方向行駛，21歲唐姓男子則騎乘機車同向前進，兩車在行進間發生碰撞，唐男倒地後不幸遭貨車後輪輾過，當場失去生命跡象。

據了解，21歲唐姓男騎士就讀台南某所大學，平時熱愛咖啡文化，是校內備受矚目的年輕選手。3週前才在校內舉辦的咖啡手沖大賽中奪下大專組冠軍，當時還曾撰文感謝父母給他追夢的勇氣。唐姓男大生過去也曾在高雄空中大學舉辦的咖啡競賽中獲得名次，被同好看好是咖啡界的明日之星，未料卻在跨年倒數前夕發生意外，年輕生命戛然而止。

唐男社群平台上唯一一篇貼文，記錄他追夢的點滴與對咖啡的專注神情，如今成了無數網友含淚翻看的最後身影，父母一路力挺他逐夢，沒想到跨年夜卻成了天人永隔，令人不勝唏噓。