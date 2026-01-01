　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026開局「3星座」強勢轉運！第1名努力被看見了

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲新的一年首波幸運兒出爐，3星座強勢轉運。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2026新的一年到來，塔羅牌老師艾菲爾指出，一月象徵定錨與開局。有人在一月迎來機會敲門，有人則在此時找到方向、建立信心，悄悄站上有利位置。他接著點名「運勢最強」3星座，在新年初就自帶好運光環，受到眷顧的幸運兒依序為摩羯座、金牛座及射手座，不論事業、財務、人際或內在成長，都有值得期待的突破和收穫。

艾菲爾老師分享一月運勢最佳星座Top3，請同時參考太陽、上升星座：

第3名：射手座

射手座一月好運關鍵字是「機會流動」，會明顯感受到資訊變多、人脈變廣，許多事情不再卡關。這個月特別適合嘗試新計畫、跨領域合作，或為未來半年做長遠規劃，只要願意主動跨出第一步，世界就會回應你第二步。財務上有意外開源的機會，可能來自副業、合作案。情感層面則適合修復關係、重新對話，單身者也容易遇到聊得來的人。

射手座一月不必急著定論，先行動、先體驗，好運會在過程中逐漸成形。

第2名：金牛座

金牛座一月迎來「安心感回歸」的好運期，生活節奏逐漸穩定，之前的不確定感慢慢消散，取而代之的是踏實的掌控感。這個月特別有利於財務整理、收入結構調整，可能會發現新的賺錢模式，或原本的付出開始產生複利效果。工作上適合深耕既有領域，細節與耐心將成為最大優勢。情感與人際方面，容易遇到讓你感到放鬆、舒服的互動，不必刻意迎合。

一月對金牛座而言不是轟轟烈烈的爆發，而是「越過越順」的開始，為整個2026年奠定穩固基礎。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲摩羯座過去的努力終於被看見，2026年一月即將大翻身。（示意圖／視覺中國）

第1名：摩羯座

一月對摩羯座來說，是「努力被看見」的關鍵月份，過去累積的實力、責任感與專業度，開始轉化為實質回饋。這個月容易在工作上遇到賞識你的人，或在關鍵場合中被點名、被信任，你不需要張揚，反而越穩定、越專注，越能吸引長期資源靠攏。財務方面則穩中有升，適合長期佈局。人際關係上，能明顯感受到圈子在篩選，留下的都是價值觀相近、能一起成長的人。

摩羯座一月非常適合替自己訂下清晰目標，只要方向正確，後續推進會比想像中順利許多。

