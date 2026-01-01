結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！大票人點頭：網購好用

▲超多人都會背載具號碼。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

太狂了吧！一名店員分享趣事，最近結帳時，客人竟然一口氣背出載具8碼字元，連符號都唸得超順，讓他驚呆不已，同時也好奇詢問大家是否也會背載具嗎？文章引發高度討論，一票人直呼都會背，「比電話還好背」、「太常網購，打到會背了」、「手機點餐太常需要輸入了」。

一名網友在Threads驚呼，結帳時都會主動詢問客人有無載具，沒想到對方當場背出「8碼字元」，讓他當下驚呆了，並好奇拋問「你們會背自己的載具嗎？覺得很狂欸！」

文章曝光後，大票人都點頭回應，「會背！在想早期註冊的，是不是只有英文數字，後來註冊的人變多，才出現符號」、「我也有記下來，只是要唸符號也太瞎」、「我的載具有『-.+』符號很好記，之前有店員以為是亂碼...一直請我重刷」、「背載具很狂，但店員手動輸入更狂」、「很簡單呀～而且比電話還好背」、「比手機號碼還少，很好背」、「有些自動繳費可以輸入載具，我都用打的」。

網購族：連信用卡號、到期日都會背



還有網友笑回，「會背！我還會背信用卡卡號、到期日跟安全碼，太常網購了」、「幾個字是蠻好背的，在購物網站多填幾次就記住了」、「背好背滿，網購很好用」、「因為網購的時候都會輸入載具，久了就背起來了」、「我可以，因為手機點餐太常需要輸入了」。