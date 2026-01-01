　
台北跨年「傳奇女團」一登場　逼哭老粉：時代的眼淚！萬人感動

▲▼Kara。（圖／記者周宸亘攝）

▲KARA。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今年重頭戲絕對是韓國傳奇女團「KARA」，五人睽違12年再次合體來台開唱，即便外面下著雨，仍吸引不少粉絲到場支持，有網友在家收看轉播，忍不住激動喊「要發瘋了，根本逼哭老韓粉」，並感嘆這場跨年演出不只誠意滿滿，更是「時代的眼淚」。

KARA睽違12年驚喜登台　老粉嗨喊：根本是在逼哭我們

有網友在Threads發文，台北跨年晚會畫面一切換到KARA登場那刻，他激動到在家大喊「真的要發瘋」，一連串熟悉的經典歌曲響起，一秒穿越回追星青春期，「KARA最後三首進去連發根本逼哭老韓粉，看到底下還是好多人會唱，真的很感人，KARA能來台灣表演真的是太棒了啦！」

貼文曝光，在網路上引爆討論，不少網友爆共鳴「今年原本對跨年沒什麼期待，但台北有KARA直接瘋掉」、「再一次感謝台北，讓我跨年見到KARA」、「她們真的就是時代的眼淚」、「二代團裡真的很愛KARA，但是荷拉我們永遠愛妳」、「台北市的預告短片是六支麥克風，六雙筷子」、「果然還是二代團的歌最讓人耳熟能詳」、「二代團的實力真的不容質疑，依然這麼好聽」。

KARA一出場，勾起許多粉絲回憶，「我是忍不住在電視前喊應援，二代粉們就是要大聲跟唱！那是我們的青春」、「看到KARA超感動啊，這幾首都是當年常聽的」、「二代女團的經典一首首唱出來，根本回憶殺」、「套一句資深韓粉說的：要看KPOP，只看二代」、「我以為我再也看不到他們在舞台上了，看到這一幕又想到荷拉了」。

▼KARA。（圖／翻攝自규리IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

